Leicester 4 – 0 N Forest

Leicester City a remporté son premier match de la saison avec une raclée catégorique 4-0 de Nottingham Forest qui les fait sortir du bas du tableau de la Premier League et laisse à la place leurs rivaux des East Midlands.

Deux buts en première mi-temps de James Maddison de part et d’autre de l’effort enroulé de Harvey Barnes ont rapidement levé la morosité qui a entouré la saison de Leicester – et dans un style époustouflant. Patson Daka a ensuite couronné le tout en sortant du banc pour marquer avec un coup habile en seconde période.

Brendan Rodgers était entré dans le match sous une pression considérable, mais la qualité supérieure de Leicester était évidente dès le départ et l’attention est maintenant susceptible de se déplacer vers le patron de Forest, Steve Cooper, dont la reconstruction s’effondre après une cinquième défaite consécutive.

Notes des joueurs Leicester : Ward (7), Justin (7), Faes (8), Evans (7), Castagne (7), Ndidi (7), Tielemans (8), Dewsbury-Hall (8), Barnes (8), Maddison (10 ), Vardy (7). Sous-titres :Soumare (6), Daka (7), Praet (n/a), Albrighton (n/a). Nott’m Forest :: Henderson (6), Williams (6), Cook (6), McKenna (6), Lodi (6), O’Brien (6), Kouyate (6), Gibbs-White (6), Lingard (6), Johnson (6), Awoniyi (6). Sous-titres : Freuler (6), Yates (6), Aurier (6), Dennis (5), Mangala (6) Homme du match: James Madison

Comment Leicester a laissé Forest dans le désarroi

Avec ces équipes soutenant la table de Premier League au début du match, le premier derby de haut vol entre les deux depuis le début du siècle était difficile. Il y avait une prise de conscience parmi tout le monde que la défaite ne ferait qu’assombrir l’ambiance.

Le président de Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, était présent, utilisant ses notes de programme pour rallier le soutien à domicile, considérant cela comme une opportunité de repartir à zéro. Rodgers avait parlé d’une réinitialisation pour son équipe de confiance, une chance de se redécouvrir.

Nouvelles de l’équipe Brendan Rodgers n’a apporté qu’un seul changement à l’équipe de Leicester qui a été battue 6-2 par Tottenham la dernière fois alors que Jamie Vardy a remplacé Patson Daka à l’avant. Steve Cooper a effectué trois changements alors que Willy Boly, Ryan Yates et Remo Freuler sont tombés sur le banc du côté de Nottingham Forest qui a perdu 3-2 à domicile contre Fulham la dernière fois. Jesse Lingard, Cheikhou Kouyate et Lewis O’Brien sont entrés.

C’est ainsi que cela s’est déroulé dès le coup d’envoi alors que les occasions se sont multipliées. Kiernan Dewsbury-Hall a inexplicablement manqué la cible avec une tête après un travail formidable de Maddison. Jamie Vardy, rétabli dans l’équipe, aurait peut-être fait mieux avec deux bonnes ouvertures.

Lorsque Taiwo Awoniyi a été marqué au but par Morgan Gibbs-White, c’était l’occasion pour Forest de punir l’équipe locale et de changer l’ambiance à l’intérieur du stade. Mais l’attaquant a frappé le pied du poteau de Danny Ward et en quelques minutes, le match était loin de Forest.

Image:

Maddison marque le premier but de Leicester contre Nottingham Forest





Le mauvais dégagement de Jesse Lingard est tombé gentiment pour Maddison et son tir a été dévié par Scott McKenna devant Dean Henderson et dans le filet. Quelques instants plus tard, Barnes, qui avait tourmenté Neco Williams depuis le début, a enroulé le ballon dans le coin, déclenchant des célébrations cathartiques.

La façon dont la confiance a reflué chez les joueurs de Leicester devrait inquiéter tous les supporters des équipes pensant que l’équipe de Rodgers est candidate à la relégation. La qualité reste. Le magnifique Maddison l’a montré lorsqu’il a lancé un coup franc pour en faire trois.

Le meneur de jeu de Leicester a maintenant marqué neuf buts lors de ses 11 dernières apparitions en Premier League et a même fourni la passe décisive à Daka après la pause. Aussi étrange que cela puisse paraître étant donné les récents déboires de cette équipe, Maddison pourrait bien être sous la forme de sa vie.

“Il a été la star de la série”, a déclaré Jamie Carragher sur Football du lundi soir. “Sur le papier, il joue sur la droite du milieu de terrain ou sur l’aile droite, mais il joue au centre là où il est à son meilleur et joue entre les lignes là où il y a des hectares d’espace.”

Ce que cet espace dit de Forest est une autre affaire. Il faut peut-être s’attendre à ce que cette équipe au nouveau look lutte pour la cohésion, mais huit matchs dans la saison et après une pause de deux semaines, on s’attendait à plus que cela. C’était une performance troublante.

Le soutien à l’extérieur a exprimé son soutien au cours de la seconde mi-temps – même avec défi. Mais les acclamations sont venues des supporters locaux au coup de sifflet final. Le soir où leur équipe ne pouvait pas se permettre de perdre, Leicester a bien gagné, très bien. Inspiré par la magie de Maddison.

Statistiques FPL: Leicester vs N Forest Buts Maddison (2), Barnes, Daka Aides Vardy, Maddison, Dewsbury-Hall Points bonus Maddison (3), Castagne (2), Ward (1)

La victoire de Leicester en statistiques

Leicester est la dernière équipe de la Premier League cette saison à enregistrer une victoire, les Foxes goûtant à la victoire pour la première fois en huit matchs de haut niveau (D1 L6), depuis une victoire 4-1 à domicile contre Southampton en mai.

Nottingham Forest a subi cinq défaites consécutives en championnat en une seule saison pour la première fois depuis janvier 2004.

Leicester n’est devenu que la cinquième équipe de l’histoire de la Premier League à marquer plus de 3 buts hors des sentiers battus lors de la première moitié d’un match de Premier League et le premier à le faire depuis Manchester United contre Watford en novembre 2017.

La victoire 4-0 de Leicester ce soir était la plus grande marge de victoire pour une équipe commençant la journée en bas du tableau de la Premier League depuis que Burnley a battu Bournemouth 4-0 en septembre 2018, tandis que les Foxes sont le premier bas de la table. pour marquer plus de 4 buts en Premier League dans un match depuis Cardiff City en octobre 2018 (4-2 contre Fulham).

Il n’y avait que 109 secondes entre les deux premiers buts de Leicester en première mi-temps, les Foxes marquant trois buts en Premier League en première mi-temps pour la première fois en 33 matchs (auparavant contre Watford en novembre 2021).

James Maddison de Leicester a marqué ses 49e et 50e buts toutes compétitions confondues pour Leicester, avec le milieu de terrain de 27 buts en Premier League depuis le début de la saison dernière (17 buts, 10 passes), le deuxième plus grand joueur anglais à cette époque. (Harry Kane sur 34).

Depuis ses débuts en Premier League en août 2018, James Maddison a marqué 17 buts hors de la surface, plus que tout autre joueur, tandis que seul James Ward-Prowse (12) a inscrit plus de coups francs directs dans la compétition au cours de cette période que le meneur de jeu de Leicester (8).

Et après?

Leicester se rendra à Bournemouth en Premier League samedi à 15 heures avant que Nottingham Forest n’accueille Aston Villa le Football du lundi soir à 20h – en direct Sky Sports Premier League.