Leicester 3 – 0 Newport

Le premier but de James Justin depuis près de deux ans a aidé Leicester à vaincre Newport, mais ses minces espoirs de Coupe du monde semblent dépassés.

L’arrière droit a été emporté dans la seconde moitié de la victoire 3-0 de la Coupe Carabao contre les Exiles, alors que Jamie Vardy a réussi un doublé pour envoyer les Foxes au quatrième tour.

Le premier but de l’arrière droit depuis février 2021 a au moins rappelé à Gareth Southgate ses talents avant l’annonce de son équipe jeudi, même si l’Angleterre a subi une autre blessure défensive.

Justin, censé figurer sur la liste provisoire des 55 hommes, est devenu une option viable pour Southgate après que les blessures de Reece James et Kyle Walker les aient laissés dans le doute.

Malgré sa blessure, c’était une victoire de routine pour les Foxes car ils ont évité un autre choc contre les Exiles.

La victoire 2-1 de Newport en FA Cup contre les Foxes en 2019 a aidé à mettre un terme au règne de Claude Puel et à inaugurer Brendan Rodgers, qui a traversé la période la plus difficile de son mandat de près de quatre ans cette saison.

Mais quatre victoires lors de leurs sept derniers matchs ont soulevé Leicester du bas de la Premier League et apaisé les craintes que le manager ait manqué de route.

Malgré la reprise de la ligue, Rodgers a refusé de permettre à Leicester de se détendre après avoir dépassé Stockport aux tirs au but au dernier tour.

Image:

James Justin a courbé Leicester devant en première mi-temps





La coupe lui a au moins donné l’occasion de reposer James Maddison – le point central de leur récente ascension qui n’a fait que voir le chœur des appels à son inclusion dans la Coupe du monde devenir plus fort.

Le manager a promis qu’il ne permettrait pas un autre appel serré dans la coupe et les Foxes auraient dû trouver un ouvreur après huit minutes.

L’altruisme de Vardy – et sa mauvaise passe – ont permis à Adam Lewis de refuser à Ayoze Perez un tap-in lorsque la paire s’est dégagée.

Leicester, comme prévu, a dominé avec Perez et Dennis Praet tirant largement et c’était le match parfait pour faire revenir Jonny Evans et Wilfred Ndidi après leurs licenciements pour blessure, les Exiles offrant peu de menace.

Image:

Justin a été transporté hors du terrain sur une civière après s’être blessé en seconde période





Pourtant, les visiteurs étaient organisés, leurs rangs massifs remplissant les lacunes que les Foxes espéraient exploiter, et bien que la pression ne puisse jamais être qualifiée d’incessante, Newport restait concentré.

Lorsque Leicester a trouvé de l’espace, le gardien Nick Townsend n’a pas tardé à refuser Harvey Barnes.

Avec près de 90 % de possession de balle, un but semblait inévitable et il est finalement arrivé une minute avant la pause.

Newport avait profité d’un bref sort avec le ballon, mais ils se sont éteints pour permettre à Justin l’ouverture du score et, bien que la construction ait été simple, la finition a été emphatique.

Il a récupéré une passe de Praet sur la droite, a coupé à l’intérieur sans contestation et a enroulé une excellente frappe dans le coin à 20 mètres.

Image:

Jamie Vardy a frappé deux fois alors que Leicester s’est débarrassé de Newport en seconde période





Cela valait la peine d’attendre Justin, qui a marqué son premier but depuis février de l’année dernière – le même mois, il a subi une grave blessure au genou qui l’a mis à l’écart pendant près d’un an.

Mais le joueur de 24 ans a été emporté juste après l’heure de jeu suite à un défi anodin.

Townsend a contrecarré Vardy peu de temps après, mais il n’a pas pu empêcher l’attaquant de porter le score à 2-0 à 20 minutes de la fin lorsqu’il a jeté un coup d’œil sur le centre de Marc Albrighton.

Vardy a ensuite ajouté un troisième après 82 minutes, courant sur la passe de Barnes, contournant Townsend et tirant.

Quelle est la prochaine étape pour Leicester et Newport ?

Le dernier match de Leicester avant la Coupe du monde est un voyage à West Ham samedi en Premier League; coup d’envoi 15h.

Newport est également en action alors qu’il accueille Stockport à Rodney Parade dans un match de League Two; coup d’envoi 15h.