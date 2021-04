Kelechi Iheanacho a renvoyé Leicester dans sa première finale de la FA Cup depuis 1969 alors que 4000 spectateurs ont assisté à leur victoire 1-0 sur Southampton à Wembley.

Le résultat balayé d’Iheanacho à la deuxième tentative après 55 minutes était suffisant pour permettre aux Foxes de progresser pour affronter Chelsea. On s’attend à ce qu’il y ait 21 000 participants – y compris beaucoup plus de supporters – lorsqu’ils reviendront à Wembley le 15 mai pour remporter leur toute première FA Cup.

James Maddison a raté deux bonnes occasions de prolonger l’avance de Leicester après son introduction sur le banc devant le gardien Gareth Southgate, mais un but a suffi à l’équipe de Brendan Rodgers.

Southampton a atteint la finale de la FA Cup pour la dernière fois en 2003, mais n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré – la meilleure chance tombant à Ibrahima Diallo – alors que leur course se terminait de manière décevante.

4 – Chacun des quatre derniers buts marqués à Wembley en FA Cup a été marqué par des joueurs africains – le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang en finale de la saison dernière, Hakim Ziyech hier et Kelechi Iheanacho aujourd’hui. Reprendre. #EmiratesFACup pic.twitter.com/l7sq6uJlIa – OptaJoe (@OptaJoe) 18 avril 2021

Notes des joueurs Leicester: Schmeichel (6), Fofana (7), Soyuncu (6), Evans (8), Ricardo Pereira (6), Ndidi (7), Tielemans (7), Castagne (7), Perez (6), Iheanacho (8) , Vardy (7 ans). Sous-marins: Maddison (6), Albrighton (6). Southampton: Forster (6), Walker-Peters (6), Bednarek (5), Vestergaard (6), Bertrand (6), Djenepo (5), Diallo (4), Ward-Prowse (6), Armstrong (7), Redmond (4), Ings (5). Sous-marins: Adams (6), Salisu (n / a), Tella (n / a), Walcott (6). Homme du match: Kelechi Iheanacho.

L’histoire d’amour d’Iheanacho en FA Cup continue

« La FA Cup m’aime, et j’aime la FA Cup », a déclaré Iheanacho par la suite, son but prolongeant sa course pour avoir marqué lors des trois derniers tours. Sa finition était le 14e but de la FA Cup de sa carrière alors qu’aucun autre joueur n’a marqué plus au cours des cinq dernières saisons.

Actualités de l’équipe Brendan Rodgers a rétabli Ayoze Perez dans la formation de Leicester pour la demi-finale de la FA Cup contre Southampton. L’Espagnol a été exclu de l’équipe contre West Ham le week-end dernier pour avoir organisé une fête, les participants Hamza Choudhury et James Maddison ont également omis pour ce match difficile. Cette dernière paire était sur le banc à Wembley, où Perez est entré dans la formation de départ avec Caglar Soyuncu.

Moussa Djenepo a remplacé Theo Walcott dans le seul changement de Southampton.

Il y a eu des applaudissements qui ont fait frissonner la colonne vertébrale lorsque les équipes ont émergé pour le coup d’envoi à Wembley, où des milliers de fans sont revenus dans le cadre de l’un des événements pilotes du gouvernement.

Un certain nombre de fans de Southampton et de Leicester faisaient partie des 4000 résidents locaux, y compris des travailleurs clés, alors que la demi-finale de la FA Cup a accueilli la plus grande foule en Angleterre pendant 13 mois.

Les 4000 supporters à l’intérieur de Wembley observent une minute de silence pour se souvenir de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg



Toutes les personnes présentes devaient prouver qu’elles avaient été testées négatives pour le coronavirus lors d’un test de flux latéral avant de se rendre au match, qui sera suivi par une plus grande foule lors de la finale de la Coupe Carabao la semaine prochaine entre Tottenham et Manchester City.

La première mi-temps a été faible en cas d’incident majeur, mais Leicester a créé les meilleures chances, rejetées à deux reprises par Jamie Vardy. Il a fallu attendre la 34e minute pour que la première arrive alors que Youri Tielemans a sauté sur une erreur de Diallo au milieu de terrain pour mettre l’attaquant vétéran sur son chemin, mais avec Fraser Forster sortant pour fermer l’angle, Vardy a levé son tir au-dessus de la barre transversale.

Jamie Vardy a été le plus proche de sortir de l’impasse dans une première mi-temps sans but



Sky Sports ‘ Ron Walker a déclaré: « C’est une attaque classique de Leicester. Remportez le ballon au milieu de terrain, faites-le avancer rapidement – il manque juste la finition Vardy tout aussi classique. Il se trompe complètement. Il n’a pas marqué pour Leicester en plus de deux. mois; la confiance du joueur de 34 ans n’est pas au plus haut. «

Vardy s’est peut-être demandé à nouveau comment il n’avait pas trouvé le filet quelques minutes avant la pause lorsque la tête de Jonny Evans en retrait du corner de Tielemans a été brillamment enlevée par Jan Bednarek alors que la mi-temps se terminait sans but.

Southampton, vainqueur de la FA Cup en 1976, avait l’air légèrement figé par l’occasion; ils n’ont pas tenté un seul tir au but dans les 45 premières minutes d’un match pour la première fois depuis novembre 2019 contre Everton en Premier League – mais il y avait plus d’intensité de la part de Ralph Hasenhuttl lors du redémarrage.

Nathan Redmond et Youri Tielemans de Southampton se battent pour le ballon



Kyle Walker-Peters a remporté un coup franc, qui a été livré par James Ward-Prowse sur la tête de Jannik Vestergaard mais le défenseur n’a pas été en mesure de diriger sa tête sur la cible.

Mais Leicester ouvrirait le score après 55 minutes. Le mouvement de Vardy sur le flanc a laissé Bednarek à la traîne dans ce sillage, l’attaquant traversant pour Iheanacho pour tirer vers le but. Le ballon a rebondi gentiment sur Vestergaard et l’attaquant en forme ne s’est pas trompé avec le rebond.

Reportage de Wembley, Sky Sports ‘ Dharmesh Sheth a déclaré: « Je n’ai aucune idée de ce à quoi 4 000 fans acclamant dans un stade de 90 000 places sont censés sonner … mais cela sonnait plus fort que 4 000 fans applaudissant dans un stade de 90 000 places. »

Il y avait une urgence beaucoup plus grande maintenant de Southampton alors que Hasenhuttl présentait Che Adams, et après que le tir de l’attaquant écossais ait été bloqué par Evans, Diallo était incapable de garder son tir vers le bas.

Il est venu à un cheveu d’égalisation quelques instants plus tard, cependant, alors qu’il courait sur le dégagement de la tête de Wilfred Ndidi pour lancer une volée montante d’un mètre de large avec Kasper Schmeichel échoué.

Maddison a été convoqué du banc alors que Rodgers cherchait à reprendre le contrôle, et il a eu la chance de mettre l’indiscrétion de la semaine dernière derrière lui quand il a récupéré la passe d’Iheanacho, mais son tir a été détruit. Forster a regardé un autre effort de Maddison naviguer, mais le temps était compté pour Southampton.

Il n’y avait toujours pas un seul coup cadré – et c’est ainsi que cela se terminerait. Lorsque le dernier corner de Ward-Prowse a été réclamé par Schmeichel, leur attente pour une deuxième FA Cup a été prolongée à une 46e année au moins alors que Leicester marchait.

Ce que les gérants ont dit

















0:29



Brendan Rodgers se dit ravi que le club ait atteint sa première finale de la FA Cup depuis 1969 et qu’il envisage de remporter le trophée.



Patron de Leicester Brendan Rodgers: « C’est incroyable. Le club attend depuis longtemps pour se rendre en finale. Je pensais que nous le méritions. Nous avons défendu fermement et n’avons concédé aucun effort sur le but.

«Au fur et à mesure que le match avançait, nous avions l’air très brillants dans notre jeu offensif et nous aurions peut-être dû marquer plus d’un but. (Je suis) vraiment content pour tout le monde, les joueurs avant tout.

« C’est une réalisation massive, mais nous devons avoir faim et continuer à pousser. Nous relevons le défi, et les joueurs d’aujourd’hui étaient de première classe. Nous ne sommes certainement pas effrayés par le défi.

« Ce sera un privilège de mener l’équipe en finale. Ça allait toujours être un match serré mais je sentais que nous le méritions. Nous devions bien défendre, ce que nous avons fait. Je suis ravi pour les joueurs comme ils ont montré qu’ils apprennent constamment.

















0:47



4.000 spectateurs ont assisté à la demi-finale de la FA Cup dimanche entre Leicester et Southampton dans le cadre d’un programme pilote pour le retour en toute sécurité des fans aux événements sportifs.



« La performance était très composée, mature, et nous avons obtenu le but qui comptait. Je viens de parler à Top [Leicester chairman Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha] et il est absolument aux anges. Il était absolument ravi. C’est le petit matin là-bas, donc il est resté debout toute la nuit. Pour pouvoir accéder à la finale, je suis très content pour lui. «

Patron de Southampton Ralph Hasenhuttl: « Nous avons beaucoup essayé et travaillé contre le ballon. La performance était tout à fait correcte. Nous avons vu un match serré des deux équipes avec des difficultés des deux côtés pour créer des occasions. Nous avons eu quelques moments et avons remporté le ballon de nombreuses fois dans leur moitié.

















0:26



Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, se dit préoccupé par le fait que les « six grands » de la Premier League sont en pourparlers pour former une Super League européenne séparatiste.



« Nous n’avons finalement pas franchi la dernière étape ou créé la dernière chance, donc nous nous sommes retrouvés sans un tir cadré. Défensivement, c’était vraiment bien ce que nous avons fait aujourd’hui. Le but que nous avons concédé était malchanceux. Il a réussi à frapper notre joueur avec son premier coup. C’est dommage quand un but comme celui-ci décide d’un match.

« C’était le seul but que nous avons concédé dans notre course cette saison, mais nous devons revenir et nous battre pour le gagner l’année prochaine. C’était une belle expérience de jouer dans ce beau terrain et même avec seulement quelques fans, c’était une sensation agréable. Nous devons maintenant nous concentrer sur les matchs restants de la saison. Si nous mettons le même effort contre Tottenham mercredi, nous avons une chance d’obtenir quelque chose. «

Homme du match – Kelechi Iheanacho

Iheanacho guide son tir dans les filets pour Leicester dimanche



Iheanacho est le premier joueur nigérian à marquer 15 buts toutes compétitions confondues en une saison pour un club de Premier League depuis Odion Ighalo en 2015-16 pour Watford, qui en a marqué 17.

«C’est un rêve devenu réalité», a-t-il dit BT Sport. « J’adore ça. Je suis heureux. Nous l’avons fait ensemble pour arriver à la finale. J’ai regardé la FA Cup quand j’étais petit et maintenant j’ai la chance de jouer en finale. Un si grand rêve pour moi.

« Nous l’avons fait ensemble en équipe. J’en suis fier. Vraiment heureux. Nous sommes vraiment heureux d’avoir des fans aujourd’hui, ce n’est pas facile avec tout ce qui se passe mais j’espère que la finale sera beaucoup plus. »

« Je veux juste me concentrer et continuer à travailler dur. Bien sûr, c’est incroyable de compter les buts, mais mon objectif est de continuer à travailler dur. »

Les renards mettent fin à l’attente finale de la FA Cup – Opta Stats

Kasper Schmeichel et Caglar Soyuncu célèbrent au coup de sifflet final



Leicester City a atteint sa première finale de la FA Cup depuis 1969, un écart de 52 ans, le plus long entre les finales depuis que Portsmouth a eu 69 ans et Cardiff 81 entre les finales avant de s’affronter en 2008.

Southampton a maintenant été éliminé lors de huit de ses 10 dernières apparitions en demi-finale de la FA Cup, dont deux au cours des quatre dernières saisons (2017-18 contre Chelsea, 2020-21 contre Leicester).

Ce n’était que la quatrième victoire de Leicester en 15 apparitions à Wembley (D1 L10) et la première depuis la finale de la Coupe de la Ligue 2000 contre Tranmere, tandis que Southampton a perdu huit de ses 10 matches à Wembley (W2), perdant leurs cinq derniers d’affilée.

Depuis ses débuts en FA Cup en janvier 2016, Kelechi Iheanacho a marqué plus de buts dans la compétition (à partir du premier tour) que tout autre joueur, marquant 14 fois en 19 matchs.

Et après?

Mercredi 21 avril 17h30



Coup d’envoi à 18h00





La finale de la FA Cup aura lieu à Wembley le samedi 15 mai à 17h30.

Leicester accueillera West Brom au King Power Stadium jeudi en Premier League; le coup d’envoi est à 20h. Southampton se rendra pour affronter Tottenham mercredi, en direct Sky Sports Premier League et Événement principal; le coup d’envoi est à 20h.