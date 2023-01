Leicester 0 – 1 Fulham

La frappe d’Aleksandar Mitrovic en première mi-temps a suffi à Fulham pour battre Leicester 1-0 au King Power Stadium et passer à la septième place de la Premier League.

Les équipes sont entrées dans le match sous une forme contrastée, Leicester en perdant deux de suite après la reprise de la Premier League, tandis que Fulham avait pris six points sur six.

Les échanges d’ouverture se sont déroulés comme il se doit, les Londoniens de l’ouest dominant leurs hôtes et prenant les devants à la 17e minute lorsque Mitrovic a lancé le ballon devant Danny Ward grâce à l’excellente passe lissée de Willian.

Leicester a grandi dans le match après son départ épouvantable et a dominé tout au long de la seconde mi-temps, mais n’a pas pu trouver un moyen de dépasser l’impressionnant Bernd Leno, ce qui signifie qu’ils se retrouvent maintenant à seulement trois points d’avance sur la zone de relégation en 13e.

Notes des joueurs Leicester : Ward (6), Castagne (6), Amartey (5), Faes (6), Thomas (6), Tielemans (8), Soumare (n/a), Ndidi (6), Perez (6), Vardy (6 ), Barnes (5). Sous-titres : Albrighton (6), Iheanacho (6), Mendy (6). Fulham : Leno (8), Tete (7), Adarabioyo (7), Ream (7), Robinson (7), Reed (6), Palhinha (7), Decordova-Reid (6), Pereira (6), Willian (7 ), Mitrovic (7). Sous-titres : Cairney (6), Wilson (6), Diop (n/a). Homme du match: Bernd Leno.

Leno aide l’obstiné Fulham à s’accrocher aux renards malchanceux

Leicester semblait s’être complètement remis de son début de saison misérable en enregistrant six victoires lors de ses sept derniers matches avant la Coupe du monde, mais cet élan a bel et bien été étouffé, les Foxes ayant perdu trois matchs de suite en Premier League. .

Leur départ tiède pourrait peut-être s’expliquer par la perte du milieu de terrain influent Kiernan Dewsbury-Hall lors de l’échauffement, et Brendan Rodgers ne pouvait sûrement pas croire en sa chance lorsque Boubakary Soumare a dû remplacer moins de 10 minutes après le début du match.

Nouvelles de l’équipe Leicester a rappelé Youri Tielemans et Jamie Vardy dans le onze de départ, Wilfred Ndidi tombant sur le banc et Patson Daka manquant sur blessure.

Cependant, Wilfred Ndidi a été ajouté tardivement à l’équipe des Foxes, remplaçant Kiernan Dewsbury-Hall après les échauffements.

Le seul changement de Fulham a vu Tosin Adarabioyo revenir à la place d’Isaa Diop, qui est tombé sur le banc, tandis que Manor Solomon et Laywin Kurzawa ont également été nommés remplaçants suite à des blessures de longue durée.

Fulham avait déjà repoussé deux bonnes occasions grâce à Willian à ce moment-là, et a pris une avance méritée lorsque Mitrovic a marqué grâce à l’aide de l’ancien ailier de Chelsea et d’Arsenal.

Image:

Willian a raté deux premières opportunités présentables mais a préparé le vainqueur de Fulham





En vérité, Fulham n’a offert que très peu d’autre d’un point de vue offensif, l’équipe de Marco Silva semblant heureuse de s’asseoir et de protéger son avance alors que Leicester retrouvait ses marques.

Le tir des hôtes a été capricieux en première mi-temps, mais ils ont commencé à tester Bernd Leno après la pause, le gardien de but refusant Harvey Barnes, Jamie Vardy et Ayoze Perez alors que Leicester commençait à dominer.

Youri Tielemans a également tenté sa chance à plusieurs reprises et a failli reproduire sa superbe frappe contre Everton plus tôt cette saison tard, mais a plutôt vu son effort râpeux revenir sur la barre.

Image:

Youri Tielemans a frappé la barre transversale tardivement mais n’a pas pu inspirer un retour à Leicester





C’était aussi proche que Leicester est venu, et Fulham aurait dû sceller la victoire lorsque Harry Wilson s’est dégagé dans les phases finales, mais le remplaçant n’a pu que dévier son effort loin du poteau proche.

Le seul inconvénient pour Fulham était une réservation tardive pour Mitrovic, ce qui signifie que l’attaquant – qui a 11 buts en Premier League cette saison – manquera l’affrontement de jeudi prochain avec son rival Chelsea par suspension.

Silva : La meilleure façon de commencer 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Fulham, Marco Silva, a déclaré qu’Aleksandar Mitrovic était un “joueur spécial” et s’attend à ce qu’il y ait encore plus de buts tout au long de la saison.



Silva était satisfait de la façon dont son équipe a conservé les trois points à Leicester malgré le fait qu’elle ait été poussée jusqu’au bout par Southampton samedi dernier, déclarant : “C’est la meilleure façon de commencer 2023. Fier des joueurs. Je suis vraiment content pour eux – ils méritent tout le crédit.

“Après le match de samedi dernier [at home to Southampton] nous sommes venus ici avec seulement deux jours entre les matchs. Nous avons très bien commencé la première mi-temps et nous avons montré notre qualité dès la première minute. Nous aurions dû marquer plus tôt dans le match, mais la façon dont Mitro a terminé était de qualité supérieure.

“La deuxième mi-temps a été complètement différente. Il faut être très résistant pour venir ici et gagner. Je sais de quoi ils sont capables avec leur qualité. Ils nous ont repoussé mais nous sommes restés ensemble.”

Le but de Mitrovic signifie qu’il a déjà égalé son record en une saison de Premier League et Silva a déclaré : “Il en aura plus, c’est sûr.

“Nous continuerons à lui fournir. Le nombre n’est pas important. Depuis que nous sommes arrivés, il bat des records et il est si spécial pour ce club de football.”

Rodgers : Les blessures précoces nous ont mis sur la défensive

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, pense que son équipe méritait mieux contre Fulham alors qu’elle est tombée sur une défaite d’un but.



Lorsqu’on lui a demandé si les deux blessures subies par son équipe résumaient la fortune actuelle de Leicester, Rodgers a répondu: “Un peu. C’est une très petite équipe et les joueurs donnent tout.

“La sortie de Kiernan a changé toute la dynamique de l’équipe. Pendant la première période de 15, 20 minutes, cela nous a mis sur le dos et nous a amenés à concéder un mauvais but.

“Mais après cela, je ne peux rien dire de plus sur les joueurs à part leur donner un énorme crédit. Leur gardien de but fait de superbes arrêts et nous avons des opportunités que nous devrions peut-être terminer, mais nous en avons créé suffisamment pour retirer au moins quelque chose du jeu. .

“Je suis vraiment déçu pour les joueurs car ils y ont mis tant d’argent. Nos deux dernières performances méritaient mieux.”

Le déménagement de Leno à travers Londres rapporte des dividendes à Fulham

Image:

Bernd Leno a enregistré sa quatrième feuille blanche de la saison à Leicester





Joe Shread de Sky Sports :

Parmi les 12 signatures estivales, l’arrivée de Bernd Leno n’a peut-être pas été celle qui a fait battre le cœur des habitués de Craven Cottage, mais il s’avère être l’un des principaux interprètes de Fulham dans ce qui se transforme en une saison extrêmement impressionnante.

La réputation du joueur de 30 ans a pris un coup après avoir perdu sa place à Arsenal au profit d’Aaron Ramsdale, la relégation dans l’ordre hiérarchique cinglant clairement Leno, qui a critiqué la “politique” du club en franchissant la porte de sortie.

La rétrogradation de Leno à Arsenal n’a pas été une surprise étant donné un certain nombre d’erreurs coûteuses, mais il a montré pourquoi il était le propriétaire de neuf sélections allemandes pendant son séjour à Fulham.

L’ancien gardien du Bayer Leverkusen s’est fait remarquer en seconde période à Leicester, avec des arrêts impressionnants de Barnes, Vardy et Perez préservant l’avance de son équipe.

Depuis qu’il s’est imposé comme le n ° 1 de Fulham, Leno est deuxième derrière David Raya de Brentford pour les arrêts par 90 minutes en Premier League cette saison, alors qu’il a marqué 3,87 buts de moins que prévu sur les tirs qu’il a affrontés lors de ses 16 matchs de championnat.

À seulement 8 millions de livres sterling, emmener Leno du nord à l’ouest de Londres s’avère être une affaire judicieuse pour Fulham.

Fulham montre à Leicester pourquoi ils doivent dépenser en janvier

Image:

Brendan Rodgers espère ajouter à son équipe dans la fenêtre de ce mois-ci





Joe Shread de Sky Sports :

La forme lamentable des candidats à la relégation Everton et West Ham garantit que Frank Lampard et David Moyes sont actuellement les favoris pour être les prochains managers de Premier League à perdre leur emploi, mais il y a une raison pour laquelle Brendan Rodgers est le prochain sur cette liste.

Leicester ne ressemble peut-être pas encore à l’équipe qui n’a récolté qu’un seul point lors de ses sept premiers matches de Premier League, mais trois défaites consécutives après la Coupe du monde ont laissé les Foxes à seulement trois points au-dessus de la zone de relégation.

La façon dont un certain nombre de joueurs de Leicester ont régressé est également très préoccupante, Wilfred Ndidi et Jamie Vardy ressemblant actuellement à l’ombre d’eux-mêmes.

Les difficultés de Leicester sur le marché des transferts d’été étaient bien documentées, mais Rodgers pense qu’il y a de l’argent à dépenser maintenant que la fenêtre est à nouveau ouverte ce mois-ci.

Reste à savoir si cela s’avère être le cas, mais le manager espère que c’est vrai, avec son équipe malade qui a désespérément besoin de renforts.

Fulham était une équipe de championnat la saison dernière, mais a dépensé judicieusement cet été et, joueur pour joueur, semble une meilleure équipe que Leicester, malgré le fait que les Foxes aient terminé dans la première moitié de la Premier League au cours des cinq dernières saisons.

C’est une condamnation accablante du statut actuel de Leicester – qui pourrait devenir de plus en plus précaire à mesure que la fenêtre hivernale se déroule.

