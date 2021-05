Leica est à la recherche d’un nouveau partenaire pour smartphone, lorgnant Xiaomi et Honor

Selon des sources internes, le partenariat Huawei-Leica touche à sa fin, la série P50 étant les derniers combinés de la société portant la marque Leica. Les informations proviennent d’une série de tweets publiés par un pronostiqueur assez renommé se concentrant sur Huawei Intel.

Il suggère également que Leica recherche un nouveau partenaire OEM pour smartphone et que Xiaomi, Honor et Sharp sont des candidats probables. Et pourquoi pas tous? Un accord non exclusif est tout à fait possible, les partenariats Nokia-Zeiss et Sony-Zeiss ne sont qu’un exemple.

Il est triste de voir ce partenariat aller alors que Huawei et Leica ont produit d’excellents téléphones avec appareil photo au fil des ans, mais peut-être que les sanctions commerciales imposées à Huawei ont nui à la relation.

La source