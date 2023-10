Leica, l’un des plus anciens et des plus vénérables entreprises de caméras dans le monde, a lancé un nouvel appareil photo à 9 500 $ conçu, entre autres, pour lutter contre le fléau de la manipulation numérique. Le M11-P est spécifiquement commercialisé auprès des photojournalistes professionnels et, en plus de produire de belles images, comprend un nouveau système de filigrane qui, selon Leica, tamponnera numériquement les métadonnées de chaque image avec ce qui équivaut à un sceau d’authenticité.

L’un des plus gros problèmes causés par le boom de l’IA générative en est un autre. surabondance de désinformation en ligne. Il est désormais devenu si facile de générer de faux contenus médiatiques – qu’il s’agisse de deepfakes, d’images altérées numériquement ou totalement artificielles – que le monde est fondamentalement noyade dans ledit matériau. L’une des solutions les plus importantes qui ont été discutées comme solution à ce problème est un filigrane. Le filigrane fonctionne automatiquement insertion d’actifs identifiables dans les métadonnées d’une image, ce qui permet ensuite de vérifier son authenticité ultérieurement.

« Déterminer l’authenticité du contenu visuel est devenu de plus en plus difficile et important à l’ère de la photographie numérique » une déclaration sur l’annonce du produit Leica. “Maintenant, avec la capacité de fournir cette preuve, nous renforçons une fois de plus la confiance dans le contenu numérique et rétablissons les appareils photo Leica en tant qu’outils faisant autorité dans la documentation des événements mondiaux.”

Leica affirme que le M11-P produit des images estampillées de ce qu’il appelle des informations d’identification de contenu, une sorte de « métadonnées cryptées conformément à la Content Authenticity Initiative (CAI) ». CAI est une société récemment créée groupe industriel composé d’entreprises de médias, de plateformes technologiques et d’ONG, qui se dit consacré à une norme industrielle ouverte pour « l’authenticité et la provenance du contenu ». Le modèle CAI utilise le hachage d’actifs cryptographiques pour insérer des signatures identifiables dans les métadonnées de l’image (c’est-à-dire un filigrane), permettant ainsi de vérifier leur authenticité. Si les images traitées par CAI sont modifiées numériquement (par Photoshop ou une autre suite d’édition), l’historique des modifications est également enregistré par le système. Les informations d’identification peuvent ensuite être vérifiées en ligne en les branchant sur un portail en ligne associés au CAI.