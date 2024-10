Leica a-t-il fabriqué un appareil photo numérique XPan en 2013 pour Josef Koudelka ?

Josef Koudelka, un photographe historique Magnum célèbre pour ses images documentaires puissantes et plus tard pour ses étonnants paysages panoramiques en noir et blanc, est connu pour sa forte affinité avec les appareils photo Leica 35 mm.

Il y a également eu un désir au sein de la communauté photographique de voir le Hasselblad XPan – le film panoramique préféré de l’époque pour entrer dans l’ère numérique. Un appareil photo n’a pas encore été développé, mais les utilisateurs peuvent ouvrir un recadrage panoramique sur ce dernier Hasselblad X2D 100C.

Cependant, il semble que Leica aurait pu battre Hasselblad lors de son propre match en 2013, dans un entretien avec le New York Times Koudelkaa mentionné que Leica avait conçu spécialement pour lui une version numérique panoramique personnalisée de son appareil photo moyen format Leica S2. Cet appareil photo sur mesure a apparemment permis à Koudelka de passer du cinéma au numérique sans compromettre sa vision unique.

Le S2 de Leica était doté d’un capteur de 37,5 MP et a été modifié pour capturer des images panoramiques, reflétant le style caractéristique de Koudelka. Il avait eu du mal à disposer de pellicules 220 et de l’essentiel de l’équipement, et l’innovation de Leica a considérablement allégé sa charge. La caméra a aidé Koudelka à conserver sa liberté de création, lui permettant de continuer à documenter de vastes paysages tout en le libérant des défis logistiques du cinéma.

Le parcours photographique de Koudelka a commencé dans sa Tchécoslovaquie natale, où il a documenté l’invasion du Pacte de Varsovie en 1968. Ce travail, publié de manière anonyme, a acquis une reconnaissance mondiale et a conduit à son exil. Il est ensuite devenu photographe Magnum et a adopté un mode de vie nomade, se concentrant sur des paysages panoramiques qui capturent la désolation et la majesté de divers environnements.

Leica S3 exposé, le dernier appareil photo moyen format du fabricant allemand d’appareils photo (Crédit image : Leica)

Le Leica S2 personnalisé a joué un rôle crucial dans son travail au 21e siècle, fusionnant sa maîtrise de la photographie panoramique avec les possibilités de la technologie numérique moderne. Cette collaboration entre Koudelka et Leica démontre l’engagement de la marque à soutenir les photographes pionniers et leurs visions créatives.