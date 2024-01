Leia construit un empire 3D sur le dos du pire téléphone que nous ayons jamais testé

C’est pourquoi la New Nintendo 3DS 2014 était équipée d’une caméra de suivi de la tête, d’un capteur infrarouge, et apprentissage automatique pour ajuster dynamiquement le point idéal lorsque vous vous déplacez, et chaque écran Leia utilise aujourd’hui une technologie similaire. Fattal explique que le système à caméra unique de Leia utilise la vision par ordinateur pour trouver votre visage et l’apprentissage automatique entraîné sur les visages pour déterminer à quelle distance le vôtre peut se trouver de l’écran. Ensuite, il envoie une tension à un cristal liquide ultra-mince pour modifier son indice de réfraction afin que l’image appropriée soit dirigée vers chaque œil, sur la base d’un « modèle physique de la façon dont la lumière se propage hors de ce système ».