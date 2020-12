Le deuxième verra les cornes avec le troisième de la Premier League samedi alors que Leicester City accueillera Manchester United, qui a trouvé une grande forme dans un passé récent, au King Power Stadium.

Leicester a récolté 27 points en 14 matchs de championnat et est actuellement deuxième sur la table. Ils devancent United, troisième. Cependant, United a un match en main contre les renards et les hauts de table de Liverpool.

Après un début bégayant, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a retrouvé une forme et elle est restée invaincue en sept matches et en même temps, elle a remporté six matches.

Il convient de mentionner ici que Leicester n’a pas battu United depuis l’épopée 5-3 en septembre 2014.

En ce qui concerne la forme actuelle, les deux parties chercheront à affirmer leur domination. Nous attendons des buts des deux côtés et nous donnons un léger avantage à l’équipe locale.

LEI Vs MUN Premier League, Dream11 Team pour Leicester City vs Manchester United

Capitaine: Anthony Martial

Vice capitaine: James Vardy

Gardien de but: David De Gea

Défenseurs: James Justin, Wesley Fofana, Victor Lindelof, Harry Maguire

Milieux: James Maddison, Harvey Barnes, Scott McTominay, Fred

Grévistes: Anthony Martial, James Vardy

LEI Vs MUN Premier League, Dream11 Leicester City onze de départ probable contre Manchester United: Kasper Schmeichel; James Justin, Wesley Fofana, Jonny Evans, Timothy Castagne; Wilfred N'didi, Youri Tielemans; Marc Albrighton, James Maddison, Harvey Barnes; James Vardy

LEI Vs MUN Premier League, Dream11 Manchester United, onze de départ probable contre Leicester City: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred; Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial