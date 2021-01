Pour Chelsea, c’est l’occasion de remettre sa campagne de Premier League sur les rails. Ils affronteront Leicester City au King Power Stadium mardi. Les Foxes ont trouvé un bon élan ces dernières semaines et sont actuellement troisièmes du tableau de Premier League, à égalité de points avec Manchester City, deuxième.

Chelsea, en revanche, continue de glisser. Ils sont dérapés après un bon début de campagne en Premier League. Ils sont en chute libre depuis la mi-décembre. Ils n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs de championnat et leur dernière victoire est survenue contre Fulham le week-end dernier.

Leicester City ne pourra pas faire appel aux services du milieu de terrain belge Dennis Praet, blessé. À part cela, il n’y a aucune inquiétude visible pour le manager Brendan Rodgers et il peut aligner un peloton en forme et en tir.

Frank Lampard, en revanche, ne pourra pas faire appel aux services du milieu de terrain français N’Golo Kante.

