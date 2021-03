L’EI revendique le meurtre de 3 travailleuses des médias en Afghanistan

Selon le rédacteur en chef de la chaîne privée et des responsables de la province de Nangarhar, les femmes ont été abattues mardi lors d’attaques séparées.

Des responsables afghans ont déclaré que la police avait arrêté le meurtrier présumé des trois hommes, l’avait identifié comme étant Qari Baser et avait insisté sur le fait qu’il était un taliban – une affirmation rapidement démentie par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid.

Le chef de la police de Nangarhar, le général Juma Gul Hemat, a déclaré que Baser avait utilisé un pistolet silencieux lors des attaques. Il a été arrêté par la police à Jalalabad, la capitale de la province, peu de temps après les attentats.

Les affirmations de l’Etat islamique, publiées mardi soir, contredisaient les allégations du gouvernement afghan contre les talibans. Les militants ont déclaré que les trois femmes journalistes avaient été ciblées pour avoir travaillé pour l’une des « chaînes de médias fidèles au gouvernement afghan renégat » à Jalalabad.

Ce n’était pas la première attaque contre des femmes travaillant à la radio et à la télévision Enikass. En décembre, l’EI a allégué le meurtre d’une autre travailleuse là-bas, Malala Maiwand.

Le président afghan Ashraf Ghani a condamné l’attaque de mardi, affirmant que les attaques contre « des compatriotes innocents, en particulier les femmes, sont contraires aux enseignements de l’islam, de la culture afghane et de l’esprit de paix ».

L’Afghanistan est considéré comme l’un des pays les plus dangereux au monde pour les médias. Les meurtres de mardi ont porté à 15 le nombre de journalistes assassinés en Afghanistan au cours des six derniers mois.

Le meurtre de femmes fait partie d’un pic plus important d’assassinats ciblés en Afghanistan au cours de l’année écoulée, coïncidant avec la signature d’un accord de paix entre les États-Unis et les talibans en février 2020. Les talibans ont nié toute implication dans la plupart des cibles . meurtres. Tant les talibans que le gouvernement blâment l’autre d’avoir mené les attaques pour discréditer l’accord de paix ou faire de plus grandes concessions.

L’administration Biden examine l’accord appelant au retrait des forces américaines et de l’OTAN le 1er mai. Les responsables disent qu’aucune décision n’a été prise.

Shokrullah Pasoon de la radio et télévision Enikass à Jalalabad – la station pour laquelle les femmes travaillaient – a déclaré que l’un d’entre eux, Mursal Wahidi, rentrait chez lui à pied lorsque des hommes armés ont ouvert le feu, selon des témoins oculaires. Les deux autres, qu’il a identifiés uniquement comme étant Shahnaz et Sadia, ont été tués par balle dans un autre incident, également sur le chemin du retour du travail. Deux autres personnes, apparemment des passants, ont été blessées lors de la fusillade.

Les trois femmes ont cité des drames populaires et souvent chargés d’émotions de Turquie et d’Inde dans les langues locales afghanes Dari et Pashtu, a ajouté Pasoon, le rédacteur en chef de la station.

Enikass Radio and TV est une société privée qui diffuse « des nouvelles, divers programmes politiques, sociaux, islamiques, éducatifs, satiriques et engageants et le doublage standard de séries et de films pour le peuple afghan », selon son site Internet.

L’écrivain d’Associated Press Maamoun Youssef au Caire a contribué à ce rapport.