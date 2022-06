L’EI revendique l’attaque d’un temple sikh à Kaboul, la capitale afghane

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

ISLAMABAD — Le groupe État islamique a revendiqué l’attaque d’un temple sikh à Kaboul, la capitale afghane, qui a tué au moins un fidèle et en a blessé sept autres. L’EI a fait cette affirmation dans un communiqué publié sur son site Web Amaq samedi soir. Il a déclaré que l’assaut contre « le temple sikh et hindou » était une réponse aux prétendues insultes faites contre le prophète Mahomet, la figure centrale de la religion islamique, par un responsable du gouvernement indien. Il n’a pas nommé le responsable.

Des hommes armés ont attaqué le lieu de culte sikh, connu sous le nom de gurdwara, samedi matin et une fusillade entre les assaillants et les combattants talibans cherchant à protéger le bâtiment s’en est suivie, ont déclaré des responsables afghans.

Un véhicule rempli d’explosifs a explosé à l’extérieur du temple, mais cela n’a fait aucune victime. Avant cela, les hommes armés ont lancé une grenade à main qui a provoqué un incendie près de la porte du temple, ont indiqué les responsables.

L’EI a déclaré qu’Abu Mohammed al-Tajiki, membre du groupe, avait pris d’assaut le temple après avoir tué le garde, puis ciblé les personnes à l’intérieur avec des tirs de mitrailleuses et des grenades à main. Des combattants de l’EI à l’extérieur du temple ont fait exploser quatre engins explosifs et une voiture piégée visant des patrouilles de miliciens talibans qui tentaient de protéger le temple. La bataille s’est terminée au bout de trois heures, selon le rapport d’Amaq.

La Sikh Coalition, la plus grande organisation sikhe de défense des droits civils basée aux États-Unis, a déclaré que le gurdwara avait été considérablement endommagé par l’attaque.

« La violence tragique récurrente visant la communauté sikhe afghane est dévastatrice, mais aussi tout à fait prévisible et évitable », a déclaré samedi soir Anisha Singh, directrice exécutive du groupe. « La communauté internationale, et en particulier les États-Unis, continue de manquer d’efforts urgents pour protéger et réinstaller en toute sécurité tous les sikhs et hindous afghans.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des panaches de fumée noire s’élevant du temple dans le quartier de Bagh-e Bala à Kaboul et des coups de feu pouvaient être entendus.

La police de Kaboul a déclaré qu’une opération de police avait pris fin après que le dernier agresseur eut été tué plusieurs heures après le début de l’assaut. Ils ont déclaré qu’un Sikh avait été tué et sept autres blessés lors de l’attaque et qu’un membre des forces de sécurité talibanes avait été tué lors de l’opération de sauvetage. On ignore combien de militants de l’EI étaient impliqués ou combien ont été tués dans la fusillade avec les talibans.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables indiens ont eu des entretiens avec les talibans à Kaboul pour la première fois depuis que le groupe a pris le contrôle du pays l’année dernière sur la distribution de l’aide humanitaire. La délégation indienne était conduite par JP Singh, secrétaire au ministère des Affaires étrangères.

Il n’était pas immédiatement clair si JP Singh était « l’Hindou » auquel l’EI fait référence dans sa déclaration de samedi ou quels commentaires il aurait pu faire qui ont provoqué l’attaque de l’EI. On ne savait pas non plus pourquoi l’organisation extrémiste ciblerait un temple sikh en représailles aux commentaires d’un responsable indien.

Un groupe affilié à l’État islamique, connu sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan ou IS-K, opère en Afghanistan depuis 2014. Il est considéré comme le plus grand défi sécuritaire auquel sont confrontés les dirigeants talibans du pays, qui ont pris le pouvoir à Kaboul et ailleurs dans le pays. août dernier. Ils ont lancé une vaste campagne de répression contre l’EI dans l’est de l’Afghanistan.

En mars 2020, un homme armé isolé de l’EI a saccagé un autre temple sikh à Kaboul, tuant 25 fidèles, dont un enfant, et en blessant huit autres. Pas moins de 80 fidèles ont été piégés à l’intérieur du gurdwara alors que le tireur lançait des grenades et tirait un fusil automatique sur la foule.

La Coalition sikh plaide pour la réinstallation des sikhs et hindous afghans depuis l’attaque de 2020. Au cours de sa campagne présidentielle, le président Joe Biden a soutenu la réinstallation de ces familles. Les législateurs des deux côtés de l’allée à la Chambre et au Sénat ont également plaidé pour la réinstallation. Malgré ces manifestations de soutien, peu a été fait pour aider les sikhs et les hindous afghans à quitter le pays ou pour aider ceux qui ont été temporairement évacués vers des pays comme l’Inde.

Il y avait moins de 700 sikhs et hindous en Afghanistan au moment de l’attaque de 2020. Depuis lors, des dizaines de familles sont parties mais beaucoup n’ont pas les moyens financiers de déménager et sont restées en Afghanistan, principalement à Kaboul, Jalalabad et Ghazni.