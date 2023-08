Lei Jun partage les images officielles du Xiaomi Mix Fold 3

Le Xiaomi Mix Fold 3 sera entièrement dévoilé le 14 août (lundi), mais le fondateur et PDG Lei Jun offre un premier aperçu du design raffiné du téléphone en ce moment. Le Jun le décrit en trois mots : mince, élégant et haut de gamme.

Les photos ont été postées sur Jun’s Twitter compte ainsi que sur Weibo. Voici un aperçu :













Xiaomi Mix Fold 3

Un zoom avant sur les quatre caméras Leica révèle les distances focales aux extrémités proche et lointaine – 15 mm ultra large et périscope de 115 mm. L’ancien Mix Fold 2 avait également un ultra large de 15 mm, cependant, il n’était équipé que d’un appareil photo portrait 8MP 45 mm (zoom 2x), donc monter à 115 mm est un saut impressionnant.













Xiaomi Mix Fold 3

Seuls quelques-uns des pliables horizontaux lancés cette année ont un périscope – le Google Pixel Fold (112 mm) et le Huawei Mate X3 (125 mm). Malheureusement, aucun des deux téléphones n’est largement disponible (même si une seule de ces sociétés fait l’objet de sanctions commerciales). Les autres plis s’en tiennent à la plage de zoom 2-3x. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas non plus beaucoup d’espoir pour une sortie internationale du Mix Fold 3.

Voici quelques images du Xiaomi Mix Fold 2 sortant à titre de comparaison :













L’ancien Xiaomi Mix Fold 2

Avez-vous remarqué que le PDG a qualifié le nouveau modèle de « mince » ? Le pliable 2022 était déjà assez fin à 11,2 mm lorsqu’il était fermé – bien en dessous des 13,4 mm du Galaxy Z Fold5, par exemple. Le Honor Magic V2 (9,9 mm fermé) pourrait avoir de la concurrence.

Au fait, il y a aussi une vidéo teaser officielle :

Quelques derniers mots sur ce à quoi s’attendre – sur la base des fuites, le Xiaomi Mix Fold 3 aurait un indice IP, une caméra sous-écran à l’intérieur, plus une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W.

