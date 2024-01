Lehmann Maupin et la galerie Kukje représentent désormais le sculpteur Kim Yun Shin – ARTnews.com

Avec l’aimable autorisation de l’artiste ; Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Séoul et Londres ; et Kukje Gallery, Séoul et Busan

Lehmann Maupin et la galerie Kukje de Séoul représenteront conjointement Kim Yun Shin, une sculptrice coréenne peu connue qui fait partie des rares femmes artistes que les historiens associent à la première génération d’après-guerre de son pays. Cet accord de représentation marque la première fois que l’artiste travaille avec une galerie commerciale au cours de ses six décennies de carrière.

Kim aura ses premières expositions personnelles avec les deux galeries en mars. Lehmann Maupin, qui possède des sites à New York, Séoul et Londres, exposera également son travail sur son stand axé sur les femmes artistes de leur programme, notamment Lee Bul, Mandy El-Sayegh et Heidi Bucher, à la Frieze Los Angeles le mois prochain. .

Kim a récemment fait l’objet d’une enquête majeure au Musée d’art de Nam-Séoul en 2023. Emma Son, directrice principale de Lehmann Maupin basée à Séoul, a déclaré qu’un collègue du musée lui avait dit que la galerie devrait prêter attention à Kim en 2023. 2022. Son fils a déclaré à ARTnews qu’elle avait été « époustouflée » par le spectacle de Nam-Séoul, ajoutant : « Je me suis dit, comment pourrais-je ne pas connaître cet artiste ?

Dans un communiqué, Kim a déclaré : « L’année 2023 a été un tournant important dans mes 60 ans de carrière artistique. La décision de travailler en Argentine au cours des 40 dernières années a été motivée par ma propre détermination. Et ma visite en Corée en 2022 était prévue comme la dernière visite dans mon pays natal, étant donné que j’aurai 90 ans dans un avenir proche. … J’apprécie profondément le soutien et les encouragements de ces deux galeries, ainsi que l’accueil chaleureux des gens de mon pays d’origine. Avec mes forces restantes, je rendrai le soutien de tous en consacrant mon temps à créer des œuvres qui, je l’espère, en inspireront beaucoup.

Kim Yun Shin, Origines d’empilement, Californie. 1970. Avec l’aimable autorisation de l’artiste ; Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Séoul et Londres ; et Kukje Gallery, Séoul et Busan

Dans sa quête de création artistique, Kim s’oppose depuis longtemps aux conventions. Elle est née en 1935 à Wonsan, dans l’actuelle Corée du Nord, et elle et sa mère ont pu fuir vers la Corée du Sud peu après le déclenchement de la guerre de Corée en 1950. Après avoir obtenu son baccalauréat en beaux-arts à l’Université Hongik de Séoul, elle a décidé à Paris pour étudier la sculpture et la lithographie à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, où elle a vécu dans la capitale française de 1964 à 1969. « En tant que femme, partir outre-mer était quelque chose de très inhabituel à l’époque : c’est quelqu’un qui a ouvert la voie pour les générations futures », a déclaré Son.

À son retour à Séoul, Kim a commencé à enseigner la sculpture à l’Université Sangmyung et a également cofondé la Korea Sculptress Association. « Elle aidait à créer quelque chose pour que les artistes féminines gagnent du terrain en Corée – à l’époque, ce n’était pas si facile », a déclaré Son.

Depuis 40 ans, Kim vit à Buenos Aires, où elle s’est installée en 1984 après avoir rendu visite à sa nièce. Là-bas, elle est devenue tellement amoureuse du bois facilement disponible qu’elle a décidé de rester, afin de faire avancer sa carrière artistique. “Elle m’a dit : ‘C’était l’endroit où je devais être et faire produire des œuvres'”, se souvient Son. « Il y a un mélange de cultures présent dans son travail. Je pouvais voir l’influence des arts traditionnels coréens et de l’Amérique latine.

De gauche à droite, Kim Yun Shin : Chanson de mon âme 2016-8 (2016) et Chanson de mon âme 2008-49 (2008). Avec l’aimable autorisation de l’artiste ; Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Séoul et Londres ; et Kukje Gallery, Séoul et Busan (2)

Bien que le bois ait été son matériau principal, Kim a également expérimenté des sculptures réalisées avec des matériaux comme l’onyx et la pierre, en plus d’être une peintre importante. “La relation avec la peinture et la sculpture dans cette exposition a créé cette énergie unique qui attire les gens dans l’œuvre”, a déclaré Son. “Apprendre qu’à 88 ans, elle produisait encore une œuvre aussi solide a été quelque chose qui m’a surpris.”

Même si Kim était bien connue en Corée dans les années 1970 et au début des années 1980, ses décennies passées en Argentine ont fait en sorte que ses contributions artistiques soient sous-reconnues dans son pays d’origine et en dehors de son pays d’adoption, où elle a ouvert le musée Kim Yun Shin à 2008. Son a déclaré que récemment, « les gens ont commencé à reconnaître Kim et son travail. Nous sommes ravis d’avoir la chance d’exposer réellement son travail à un public plus large en Corée et à l’étranger. Je pense qu’elle sera un grand encouragement pour la jeune génération d’artistes féminines.