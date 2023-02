Lehenga de Kiara Advani inspiré de l’architecture romaine, Sidharth Malhotra portait des bijoux Polki ; révèle Manish Malhotra

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés à Jaisalmer le 7 février. Plus tard dans la journée, le couple a partagé ses belles photos de mariage sur Instagram, ce qui a cassé Internet. Le couple de Bollywood avait l’air exquis dans leurs tenues et bijoux traditionnels, conçus par le créateur de mode indien Manish Malhotra.

Les détails de leurs tenues de mariage et de leurs bijoux ont ensuite été partagés par les pages de la marque Manish Malhotra sur Instagram appelées manishmalhotraworld et manishmalhotravows. En plus de partager leurs photos de mariage de rêve, le post avait une légende élaborée : “Nous croyons en la magie des contes de fées alors que nous célébrons le début de ce voyage mémorable pour Kiara Advani et Sidharth Malhotra.”

“Notre séduisante #ManishMalhotraBride Kiara étourdit dans un ombre personnalisé #ManishMalhotraLehenga dans des teintes de rose impératrice. Le lehenga présente des détails de broderie complexes de l’architecture romaine, inspirés par l’amour particulier que les jeunes mariés partagent pour la ville des dômes. De vrais cristaux swarvoski sont embellis pour embrassez notre étincelle signature. La captivante #ManishMalhotraBride brille dans les bijoux en diamant Manish Malhotra Bespoke @manishmalhotrajewellery pour son grand jour. L’ensemble exclusif présente une composition exquise de diamants taillés à la main ultra-fins fabriqués avec des émeraudes zambiennes rares “, la légende décodait le look de Kiara.

Le message partageait en outre des détails sur le look de mariage de Sidharth, “Notre beau #ManishMalhotraGroom Sidharth opte pour l’amalgame parfait de fantaisie et de rêve dans une création personnalisée de Manish Malhotra. Exsudant le charme du vieux monde, Sidharth porte un sherwani en or métallique avec un lustre royal exquis. Le sherwani présente nos signatures classiques, des notes de filets en ivoire, des zardozi en or et un travail de badla, fabriqués à la main avec la plus grande finesse.Le #ManishMalhotraGroom complète son look avec nos bijoux Manish Malhotra Polki fabriqués à la main par Raniwala 1881 parsemés de diamants non taillés extrêmement fins pour un look royal parfait. “





Outre leur famille et leurs amis, la liste des invités au mariage comprenait également Shahid et Mira Kapoor, Karan Johar, Manish Malhotra, Armaan Jain et Isha Ambani. Le couple devrait organiser une réception plus tard à Mumbai, à laquelle assisteront davantage de leurs collègues de Bollywood.

