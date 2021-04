LE CAIRE – Par une matinée fraîche de novembre dernier, le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités se tenait dans une tente bondée dans la vaste nécropole de Saqqarah juste à l’extérieur du Caire pour révéler la plus grande découverte archéologique du site antique de l’année.

Le trésor géant comprenait 100 cercueils en bois – certains contenant des momies enterrées il y a plus de 2500 ans – 40 statues, amulettes, pots canopes et masques funéraires. Le ministre, Khaled el-Enany, a déclaré que les dernières découvertes faisaient allusion au grand potentiel du site antique et montraient le dévouement de l’équipe entièrement égyptienne qui a déterré les artefacts dorés.

Mais il a également souligné une autre raison pour laquelle les découvertes archéologiques étaient cruciales: c’était une aubaine pour le tourisme, qui avait été décimé par la pandémie de coronavirus.