L’Égyptien Aboul Gheit est reconduit à la tête de la Ligue arabe

Bernie Sanders n’aidera pas Josh Hawley cette fois

Getty Lorsque le sénateur Josh Hawley a exprimé son soutien à la fin de l’année dernière pour avoir donné à des millions d’Américains des chèques de 2000 $, il a déclaré avoir reçu un appel du camp du sénateur Bernie Sanders. Ce qui s’est passé ensuite a été la formation de l’un des couples politiques étranges de Capitol Hill, alors que le républicain trumpiste du Missouri et le socialiste démocrate du Vermont se sont unis pour faire une pression très publique en faveur d’une priorité commune. une autre annonce de Hawley qui le mettait dans la ligue avec Sanders et d’autres progressistes: son soutien pour exiger des entreprises avec des revenus de 1 milliard de dollars ou plus de payer à leurs travailleurs un salaire horaire minimum de 15 $. les forces. Le républicain du Missouri était l’un des principaux soutiens et amplificateurs des théories du complot de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles il aurait injustement perdu les élections de 2020 – théories qui ont alimenté l’assaut meurtrier contre le Capitole américain par une foule pro-Trump le 6 janvier. photographie, Hawley a été photographié levant le poing en solidarité avec ceux rassemblés à l’extérieur du Capitole ce matin-là. Lorsque le Sénat s’est réuni après l’élimination de la foule, Hawley a été le seul sénateur à s’opposer à la certification du collège électoral.Ainsi, lorsque Hawley a lancé son plan de salaire minimum vendredi, aucun effort apparent public ou privé pour collaborer avec les progressistes n’a suivi. Il n’y a pas eu de suite à la lutte pour les chèques de 2 000 $. Hawley a déclaré mardi au Daily Beast qu’il n’avait reçu aucun appel de Sanders ou d’un collègue démocrate à propos de la proposition ni n’en avait parlé à aucun d’entre eux. Sanders, quant à lui, a refusé de dire s’il avait même parlé à Hawley, disant seulement en réponse aux questions que les démocrates étaient passés d’un effort pour forcer les entreprises à payer un salaire de 15 $ dans leur facture COVID. Une source proche de Sanders a confirmé que les deux hommes n’avaient pas parlé de l’amendement proposé pour obliger les entreprises à payer un salaire minimum de 15 dollars. travailler avec n’importe qui. »Mais cela ne semble pas être le cas. Jon Ossoff – le démocrate de Géorgie qui a remporté sa course au Sénat le jour même où Hawley a encouragé la foule qui l’a attaqué – a déclaré mardi au Daily Beast: «Je ne vais pas exclure de travailler avec des collègues.» Il a déclaré qu’il serait ouvert à l’examen de la proposition de Hawley, ajoutant: «Je suis encouragé par le fait que les sénateurs républicains s’intéressent à l’action pour augmenter les salaires.» Depuis le 6 janvier, les démocrates envisagent comment ils pourraient à nouveau travailler normalement. avec les plus de 150 républicains du Congrès qui ont voté pour s’opposer aux résultats des élections de 2020 et qui ont répandu des complots que le président Joe Biden n’a pas gagné de manière équitable. Les relations sur Capitol Hill, généralement chummy, ont été tendues, avec des flambées et des attaques personnelles débordant lors des audiences du comité. Certains législateurs démocrates tiennent maintenant des listes de qui ils peuvent travailler et de qui ils ne peuvent pas, sur la base des votes qui ont eu lieu après l’attaque du 6 janvier, mais le cas de Hawley pourrait être un test unique de la nouvelle atmosphère tendue à Capitol Hill. Pour certains démocrates, aucun autre législateur de haut niveau du GOP n’est plus associé aux événements du 6 janvier. Parmi beaucoup, en particulier les militants, Hawley est maintenant fermement persona non grata – un personnage méprisable qui s’est pleinement mérité une carrière de paria. «Josh Hawley a beaucoup à répondre», a déclaré Joe Sanberg, un homme d’affaires californien et défenseur de l’augmentation des salaires. « Je ne pense pas qu’il soit un élément pertinent de la conversation sur le juste combat pour le salaire minimum pour 22 millions de personnes qui gagnent moins de 15 dollars de l’heure. » Le républicain a jalonné un espace qui a permis à Hawley de trouver, à l’occasion, un terrain d’entente avec les progressistes. En plus de la campagne de chèques plus éclatante de 2000 $ et de la proposition de salaire minimum, Hawley a introduit une législation exigeant que certains collèges remboursent les dettes des étudiants. qui font défaut sur leurs prêts et factures pour freiner les prix des produits pharmaceutiques. Il a été un critique ouvert de Wall Street et des entreprises américaines, bien que d’un point de vue conservateur, mais d’une manière qui l’a amené à frapper occasionnellement des notes similaires à celles de certains à gauche.Pour de nombreux progressistes qui pourraient être enclins à être d’accord avec certaines des propositions de Hawley, la méfiance et le scepticisme quant aux ouvertures populistes du sénateur ambitieux ont prévalu. Beaucoup ont noté que sa marque de populisme est animée par un sentiment nationaliste et anti-immigration qu’ils trouvent xénophobe voire raciste; d’autres ne prennent tout simplement pas ses positions trop au sérieux. Show-Me State dit à Hawley de se montrer, un sondage révèle «J’ai toujours été extrêmement sceptique à ce sujet», a déclaré Marshall Steinbaum, professeur d’économie à l’Université de l’Utah qui se concentre sur les questions d’inégalité, de travail et d’antitrust. «Il ne s’agit pas de faire cause commune avec d’étranges compagnons politiques… Je suis définitivement d’avis qu’avoir Hawley dans une coalition putative discrédite cette coalition.» Mais d’autres démocrates ont salué l’émergence de républicains qui pourraient, potentiellement, les aider -politiques économiques des travailleurs sur lesquelles ils font campagne depuis des années. De toute évidence, Sanders pensait auparavant que travailler avec Hawley pourrait aider à apporter une aide directe aux personnes durement touchées par la pandémie. « Nous travaillons sur une législation bipartite », a déclaré Sanders dans un discours prononcé par le Sénat en décembre. «Et le sénateur Hawley a fait un très, très bon travail à ce sujet.» Hawley, quant à lui, a vivement critiqué la «gauche radicale». Mais lorsque le partenariat avec Sanders a émergé l’année dernière, il a déclaré aux journalistes: « Hé, comme je l’ai dit, je travaillerai avec n’importe qui. » -une alliance populiste juste », comme l’a dit Greg Sargent du Washington Post. En fin de compte, le projet de loi adopté le 26 décembre était bien en deçà de ce que le duo avait demandé, avec des chèques directs de seulement 600 $, et un vote au sol autonome sur les chèques de 2000 $ qu’ils réclamaient plus tard a été bloqué par la direction du Sénat du GOP. Mais ce montant total viendra presque certainement à terme, le Congrès contrôlé par les démocrates devant envoyer 1400 dollars de paiements directs dans le cadre d’un nouveau plan de secours ce mois-ci. 6, le jour même où les démocrates ont scellé la majorité au Sénat. Dans la foulée, sept démocrates du Sénat ont demandé au Comité d’éthique du Sénat d’ouvrir une enquête pour obtenir un «compte rendu complet» du rôle de Hawley, et celui du sénateur Ted Cruz (R-TX), dans les événements de la journée. Arguant qu’ils avaient «conféré une légitimité à la cause de la foule et rendu la violence future plus probable», les sénateurs ont déclaré que l’organisme devait déterminer si les républicains avaient violé les règles et méritaient donc une punition – y compris l’expulsion. Sanders n’était pas sur la lettre.En réponse, Hawley a accusé les démocrates d’avoir tenté de «l’annuler» et a déposé sa propre plainte auprès du comité d’éthique au sujet de leur lettre.Le sénateur du Missouri n’a joué pratiquement aucun rôle dans l’élaboration de l’allégement COVID plan qui s’est développé après la prise de fonction de Biden. La plupart des démocrates du Sénat ont évité de déclarer qu’ils ne travailleraient plus jamais avec lui, mais personne ne se précipite pour travailler avec lui.Hawley a néanmoins essayé d’obtenir une partie de l’action de relance en cours, en particulier sur le salaire minimum, qui est devenu un objectif clé. du plan de secours actuel. En plus de proposer l’obligation pour les entreprises «d’un milliard de dollars» de payer un salaire horaire de 15 $, Hawley a lancé ce qu’il a appelé le «Blue-Collar Bonus», un crédit d’impôt destiné à donner aux employés de petites entreprises un moyen d’atteindre les 15 $. seuil, aux frais du gouvernement. Les critiques ont répondu que la structure de son plan donnerait aux entreprises d’énormes échappatoires pour éviter de payer un salaire équitable.Elle exclut également explicitement les non-citoyens et les travailleurs sans papiers – un non-démarreur pour les démocrates, et un signe aux progressistes comme Sanberg qu’il est impossible de prendre quoi que ce soit de bien dans les propositions de Hawley sans prendre également le mauvais. «Il a un jugement terrible. Il essaie toujours d’aller là où il pense que les vents politiques sont – lorsque vous vous déplacez avec des vents politiques sans aucun centre moral, cela vous emmène droit dans les ouragans », a-t-il déclaré. Iowa, dit parfois qu’il n’y a pas de choix. «N’allez-vous pas travailler avec tous les sénateurs qui pensent que nous devons encore nous pencher sur les élections?» dit-il au Daily Beast. «Parce qu’il y a plus que Hawley là-dessus. Si vous adhérez à ce que le Congrès est censé faire, si vous tirez ces seaux, il n'y aura pas beaucoup de gens avec qui travailler, à un moment donné.