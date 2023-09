L’Égypte vise à doubler le nombre de touristes pour atteindre 30 millions d’ici 2028, selon le ministre du Tourisme

LE CAIRE (AP) — L’Égypte cherche à doubler le nombre de visiteurs dans le pays au cours des cinq prochaines années, a déclaré à l’Associated Press son plus haut responsable du tourisme.

L’Égypte vise à atteindre 30 millions de visiteurs d’ici 2028, alors que son secteur touristique, autrefois florissant, se remet des retombées de la pandémie de coronavirus et de la guerre acharnée en Europe suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré mardi le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa.

« Nous constatons une demande sans précédent, une demande sans précédent pour les voyages en Égypte », a déclaré Issa dans une interview.

Il a déclaré que l’Égypte avait accueilli 10 millions de touristes au cours des huit premiers mois de 2023 et qu’elle était « en bonne voie pour atteindre environ 15 millions cette année, ce qui sera une année record pour l’industrie du tourisme ».

Le secteur est une source majeure de devises pour ce pays d’Afrique du Nord à court de liquidités. L’année dernière, les revenus du tourisme ont bondi à 10,7 milliards de dollars, contre environ 5 milliards de dollars en 2021, selon la banque centrale égyptienne.

Le plan du gouvernement se concentre sur ce qu’il appelle « l’offre », qui consiste notamment à augmenter le nombre de chambres d’hôtel dans le pays et de sièges sur les vols vers l’Égypte de plus de 30 % par an, ainsi qu’à encourager davantage d’investissements privés dans le secteur du tourisme.

Issa a déclaré qu’ils ajouteraient 25 000 chambres d’hôtel à la capacité actuelle de l’Égypte d’environ 210 000 personnes. Une telle augmentation, a-t-il déclaré, aiderait le gouvernement à atteindre son objectif de 18 millions de visites touristiques en 2024.

« Il s’agira de la croissance la plus rapide du nombre de chambres (d’hôtel) en Egypte au cours des 20 dernières années », a-t-il déclaré.

L’Égypte a déployé des efforts pendant des années pour relancer son industrie touristique en difficulté. Le secteur a été durement touché pendant et après le soulèvement populaire de 2011 qui a renversé l’autocrate de longue date Hosni Moubarak et les troubles qui en ont résulté. Le pays a accueilli plus de 14 millions de touristes en 2010.

Le coronavirus, suivi de l’invasion russe de l’Ukraine, a porté un nouveau coup dur, au moment même où le secteur se remettait sur pied.

Au cours des dernières années, le gouvernement a vanté son histoire ancienne comme argument de vente majeur. Elle a fait connaître les découvertes pharaoniques, construit et rénové des musées et des sites touristiques à travers le pays.

Issa a parlé à l’AP depuis le Musée égyptien au Caire, une structure néoclassique construite à la fin du XIXe siècle et le premier musée spécialement construit au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le musée est l’une des attractions touristiques les plus populaires du Caire, attirant en moyenne 10 000 visiteurs par jour, a déclaré le directeur du musée Ali Abdel-Halim. Sa collection compte des dizaines de milliers d’antiquités, dont certaines n’ont jamais été exposées.

Ces dernières années, le gouvernement s’est lancé dans la rénovation du musée, en coopération avec cinq institutions majeures en Europe, dont le British Museum et le Louvre à Paris, a déclaré Abdel-Halim.

Le projet en quatre phases, financé en partie par l’Union européenne, comprend une rénovation de l’ensemble du bâtiment, conçu par le célèbre architecte français Marcel Dourgnon.

Pendant des décennies, le musée du centre du Caire a été la principale installation abritant les trésors du patrimoine égyptien. Mais ces dernières années, le gouvernement a transféré de nombreux artefacts, tels que les précieuses momies royales — au Musée national de la civilisation égyptienne récemment ouvert et le Grand Musée Egyptienun mégaprojet en construction depuis plus d’une décennie à proximité des célèbres pyramides de Gizeh.

Issa a déclaré qu’ils travaillaient pour terminer la construction et terminer l’installation d’ici la fin de l’année, et que le musée serait prêt pour sa cérémonie d’ouverture « très bientôt ».

Il a déclaré qu’ils travaillaient à fixer une date pour la cérémonie à laquelle de nombreux dirigeants mondiaux pourraient y assister.

« Ce sera un jour magnifique pour (…) toute l’humanité qui s’intéresse à l’histoire, à la culture, à l’archéologie et au patrimoine », a-t-il déclaré.