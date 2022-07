L’Egypte va retirer ses troupes de maintien de la paix du Mali, selon l’ONU

« Nous confirmons que l’Egypte, à travers sa Mission permanente auprès des Nations unies à New York, a exprimé en début de semaine son inquiétude face à la recrudescence des attaques contre ses casques bleus qui escortent les convois ravitaillant nos bases du centre et du nord du Mali. Ces attaques ont causé la mort de 7 soldats égyptiens depuis le début de l’année », a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous avons été informés qu’en conséquence, le contingent égyptien suspendra temporairement ses activités au sein de la MINUSMA à partir du 15 août.”

Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord du Mali avec l’aide d’une opération militaire dirigée par la France, mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à attaquer l’armée malienne et ses alliés. L’insécurité s’est aggravée avec des attaques dans les régions du nord et du centre contre des civils et des soldats de la paix de l’ONU.