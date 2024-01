L’Egypte s’en prend aux “dirigeants israéliens extrémistes” après que Netanyahu a déclaré que Tsahal devait s’emparer de la zone tampon entre Gaza et l’Egypte

Caire — Les responsables égyptiens ont critiqué la suggestion du Premier ministre Benjamin Netanyahu selon laquelle Israël devra prendre le contrôle d’une zone tampon d’environ 100 mètres du côté de Gaza. territoire palestinien déchiré par la guerreLa frontière de 9 miles de long avec l’Égypte. Les responsables israéliens ont déclaré que la contrebande à travers cette zone tampon, connue sous le nom de couloir de Philadelphie, à la fois en surface et à travers des tunnels, avait fourni aux dirigeants du Hamas de Gaza des armes et d’autres fournitures – des allégations que l’Égypte nie avec véhémence.

“Le couloir de Philadelphie – ou pour le dire plus exactement, le point d’arrêt sud [of the Gaza Strip] – doit être entre nos mains. Il doit être fermé », a déclaré Netanyahu fin décembre, avertissant que la guerre de son pays contre le Hamas, déclenchée par l’attaque brutale du groupe contre Israël le 7 octobre, se poursuivrait pendant plusieurs mois. ne garantit pas la démilitarisation que nous recherchons. »

Le chef du Service d’information de l’État égyptien (SIS), Diaa Rashwan, a fustigé lundi la déclaration de Netanyahu, la qualifiant de “tentative de créer une légitimité” pour ce qu’il a qualifié de véritable objectif du gouvernement israélien, à savoir occuper le couloir frontalier en violation des accords de sécurité signés entre les deux pays. les deux voisins.

Des Palestiniens déplacés, dont des enfants, tentent de survivre dans des conditions difficiles dans des tentes de fortune qu’ils ont installées dans une zone vide près de la frontière égyptienne, à Rafah, Gaza, le 22 janvier 2024. Abed Zagout/Anadolu/Getty



Rashwan a averti que toute tentative des forces israéliennes d’occuper le couloir “conduirait à une menace sérieuse pour les relations égypto-israéliennes”.

“L’Egypte est capable de défendre ses intérêts et sa souveraineté sur son territoire et ses frontières et ne la laissera pas entre les mains d’un groupe de dirigeants israéliens extrémistes qui cherchent à entraîner la région dans un état de conflit et d’instabilité”, a déclaré Rashwan, la qualifiant de ” une « ligne rouge » qu’Israël ne doit pas franchir.

Il s’agit de la deuxième ligne rouge de ce type tracée par l’Égypte, après avoir déclaré précédemment un « rejet catégorique de [Israel] déplacer de force ou volontairement nos frères palestiniens » de Gaza vers la péninsule égyptienne du nord-est du Sinaï, qui borde le petit territoire côtier.

Une carte montre le sud d’Israël, la bande de Gaza et les pays environnants, y compris l’emplacement du poste frontière de Rafah entre Gaza et la péninsule égyptienne du Sinaï. Getty/iStockphoto



“La véritable essence des affirmations d’Israël”, indique le communiqué du Service d’information de l’État, “est de justifier la poursuite des punitions collectives, des meurtres et de la famine contre plus de 2 millions de Palestiniens à l’intérieur de la bande de Gaza, pratique qu’il pratique depuis 17 ans. “.

La déclaration exhorte le gouvernement israélien à mener « des enquêtes sérieuses au sein de son armée, des agences d’État et des secteurs de la société, pour rechercher ceux qui sont véritablement impliqués dans la contrebande d’armes vers Gaza, depuis l’intérieur, dans un but lucratif », ajoutant que « Bon nombre des armes actuellement présentes dans la bande de Gaza sont le résultat de la contrebande depuis Israël. »

Rashwan a accusé Israël d’utiliser son pays comme bouc émissaire, “en raison de ses échecs successifs dans la réalisation de ses objectifs déclarés dans la guerre contre Gaza”.

