Le Caire a rouvert mardi son espace aérien aux avions qataris, à la suite de mesures similaires de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de Bahreïn pour mettre fin à un embargo imposé sur les vols de Doha en 2017.

«EgyptAir et Qatar Airways, ainsi que d’autres compagnies aériennes qatariennes, peuvent reprendre le trafic aérien et envoyer les horaires d’exploitation des vols aux autorités de l’aviation civile égyptienne et qatari pour approbation,» Le chef de l’Autorité égyptienne de l’aviation civile, Ashraf Noyer, a annoncé mardi.

La décision fait suite à des mesures similaires prises par les autorités de l’aviation civile en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, et fait partie de l’accord de réconciliation que le quatuor a signé avec le Qatar lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe à Al-Ula la semaine.

L’accord met officiellement fin à un blocus diplomatique et économique dirigé par l’Arabie saoudite qui a commencé en 2017, après que les quatre alliés ont accusé Doha de soutenir et de financer des groupes terroristes. Le Qatar a nié les accusations.

Lundi, le premier vol de Doha à Riyad en trois ans a atterri à l’aéroport international King Khalid. Deux jours plus tôt, l’Arabie saoudite a rouvert sa seule frontière terrestre avec le Qatar.

EgyptAir prévoit d’organiser un vol quotidien à destination et en provenance de Doha, selon le ministère de l’aviation, mais la date de début de la route n’a pas encore été annoncée.

Si le Caire a soutenu la réconciliation régionale lors d’un sommet en Arabie saoudite, il n’a pas décrit de mesures concrètes pour mettre fin au boycott de Doha.

L’ambassadeur du Qatar en Allemagne, Cheikh Abdulla bin Mohammed bin Saud Al-Thani, a déclaré le 9 janvier que la déclaration d’Al-Ula mettait fin à la crise du Golfe, le diplomate saluant les efforts de médiation koweïtiens et le soutien américain à la conclusion d’un accord.

