L’Egypte reste discrète sur la prise de contrôle par Israël de la zone tampon de Gaza | Egypte

Egypte Le Caire cherche à contenir la colère du public et à éviter toute escalade alors que Tsahal s’avance dans le couloir de Philadelphie, en violation de l’accord de paix de 1979 jeu. 30 mai 2024 12h49 HAE

L’Égypte a réagi par un mur de silence à la prise de contrôle par Israël d’une zone tampon dans le sud de Gaza, au mépris apparent d’un accord de paix vieux de plusieurs décennies, alors que le Caire cherchait à contenir la colère latente de l’opinion publique tout en évitant une escalade des tensions avec Israël.

Israël a déclaré mercredi que ses forces avaient obtenu le contrôle « opérationnel » du couloir de Philadelphie – le nom de code donné par l’armée israélienne à la bande de terre de 14 km de long située le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte. Aux termes de l’accord de paix de 1979 entre l’Égypte et Israël, chaque partie est autorisée à déployer seulement un petit nombre de soldats ou de gardes-frontières dans une zone démilitarisée qui s’étend le long de toute la frontière israélo-égyptienne et englobe le couloir.

Bien que les responsables égyptiens aient tiré la sonnette d’alarme depuis des mois sur les risques de voir les forces israéliennes prendre le contrôle du couloir, le Caire n’a publié aucun commentaire officiel.

En visite à Pékin, le président égyptien, Abdel Fatah al-Sissia appelé à une augmentation de l’aide humanitaire à Gaza et a réitéré l’opposition de longue date de son pays à « toute tentative visant à forcer les Palestiniens à fuir de force leur terre ».

Mohamed Abdel Salem, un ancien général de division dont la carrière de 40 ans a notamment dirigé un centre d’études israéliennes au sein de l’armée égyptienne, a déclaré que les actions d’Israël avaient rapproché les deux pays d’une « guerre dont nous n’avons pas besoin et que l’Égypte a menée ». bien fait pour éviter ».

« Ce n’est pas dans notre intérêt », a-t-il déclaré. « Nous souffrons déjà économiquement ; il n’est pas nécessaire d’ouvrir un nouveau front. Nous ne recherchons pas une guerre majeure ou davantage de conflits. La meilleure chose pour nous maintenant serait de mettre fin à cette violence et de reprendre les négociations.»

La prise de contrôle israélienne de la frontière a eu lieu quelques jours après un rare échange de tirs entre les troupes égyptiennes et israéliennes au point de passage de Rafah, dans le sud du pays. Gaza qui a entraîné la mort de deux jeunes conscrits égyptiens. Ces décès ont suscité la colère des foules dans les villages ruraux où ils ont été enterrés sans la présence d’aucun membre de l’armée.

« Nous voulons justice », a déclaré un proche d’Abdullah Ramadan, 22 ans, enterré dans sa ville natale de Fayoum, au sud du Caire. « Quand son sang sera-t-il vengé ? Quand aurons-nous justice pour lui ? », a-t-elle demandé, demandant l’anonymat par crainte de critiquer publiquement le gouvernement.

L’ami et voisin de Ramadan, Mohamed Elmasry, 24 ans, a déclaré que leur village était « plongé dans le chagrin » parce que le jeune soldat avait été enterré sans les honneurs militaires.

« Lors des funérailles, je n’ai vu que des érudits religieux et des gens venus du Caire pour se tenir aux côtés de la famille », a-t-il déclaré. « Toute l’Égypte est en colère contre la mort d’Abdallah, tandis qu’elle pleure et est en colère contre les massacres à Gaza. »

Les personnes en deuil portent le cercueil d’Abdullah Ramadan. Photographie : Anadolu/Getty Images

Le fossé entre la colère du public face à des questions telles que les relations avec Israël et la sécurité des frontières – longtemps considérées comme des questions clés de la fierté nationale – et la réponse limitée des plus hauts échelons du régime égyptien a alimenté le sentiment que le régime souhaite détourner l’attention des violations israéliennes des droits de l’homme. Les lignes rouges de l’Egypte.

HA Hellyer, du Carnegie Endowment for International Peace à Washington, a déclaré : « C’est la pire période dans les relations israélo-égyptiennes depuis très longtemps. Mais je pense que, d’une certaine manière, le Caire et les autres capitales doivent reconnaître que l’élite politique israélienne se développe d’une manière qui rend probable l’apparition de multiples crises de ce type à l’avenir.»

L’Egypte, a-t-il dit, a choisi d’exprimer sa colère par des actions telles que se joindre au procès de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice au début du mois.

« Je ne pense pas qu’il existe au Caire un moyen de modifier le comportement israélien ; c’est à Washington », a déclaré Hellyer. « Mais Washington refuse de l’utiliser. »

Mohannad Sabry, un expert de la péninsule du Sinaï, la masse continentale égyptienne frontalière avec Israël, a déclaré que la prise de contrôle par Israël du couloir de Philadelphie et du terminal de Rafah avait humilié le gouvernement égyptien.

« Bien sûr, ces incidents sont embarrassants, mais les inquiétudes du côté égyptien ne concernent pas les Israéliens, mais leur capacité à gouverner l’Égypte et la manière de contrôler la colère de l’opinion publique à l’intérieur du pays », a-t-il déclaré..

Certaines figures de l’opposition égyptienne ont exprimé leur mécontentement, notamment Hamdeen Sabahi, qui plus tôt en mai, j’ai appelé pour que les accords de Camp David qui ont conduit au traité de paix avec l’Égypte soient dissous et que l’ambassadeur d’Israël soit retiré. Mais toute tentative de protestation publique s’est heurtée à une répression féroce, notamment au recours fréquent à des accusations de terrorisme contre les manifestants.

L’organisation basée au Caire, la Commission égyptienne pour les droits et libertés, a recensé au moins 120 arrestations depuis octobre liées aux manifestations contre Gaza.

« Ce sentiment de colère est énorme. Nous l’avons vu lors des funérailles des soldats », a déclaré Mohammed Lotfy, directeur exécutif de l’ECRF. « Mais il y a un décalage entre le sentiment de la rue et celui du côté formel ; le régime ne veut pas d’escalade.»

Les autorités égyptiennes, a-t-il ajouté, craignent que le fait d’autoriser les manifestations sur cette question ne dégénère rapidement en manifestations contre la hausse du coût de la vie, la forte inflation et la spirale de la pauvreté.

«Le gouvernement craint qu’aujourd’hui les gens manifestent pour Gaza, demain ils protestent contre l’économie. Le gouvernement égyptien a beaucoup à craindre de la colère du public en ce moment, et il ne veut pas que les gens s’habituent à manifester », a-t-il déclaré.

Un journaliste du Caire a contribué au reportage