L’Égypte reprend ses vols commerciaux vers le Soudan déchiré par la guerre après une interruption de 5 mois

L’Egypte a repris mardi ses vols commerciaux directs vers le Soudan pour la première fois depuis qu’une guerre dévastatrice a éclaté entre le général rival du Soudan il y a près de cinq mois.

Le vol MS865, exploité par la compagnie nationale égyptienne EgyptAir, a décollé du Caire tôt mardi et est arrivé à Port Soudan, dans l’est du Soudan, sur la mer Rouge, avec 120 passagers à bord, selon la compagnie aérienne.

Les autorités soudanaises ont accueilli l’avion égyptien en l’aspergeant d’eau lors d’un « salut d’eau » cérémonial à l’atterrissage. Sameh Farouq, consul général d’Egypte dans la ville, était également présent.

LE CHEF MILITAIRE SOUDANAIS VISITE L'ÉGYPTE POUR VOTRE 1ER VOYAGE À L'ÉTRANGER DEPUIS LE DÉPART DE LA GUERRE AU SOUDAN

Un vol retour, transportant 115 passagers, a atterri mardi après-midi dans la capitale égyptienne, le Caire, a indiqué EgyptAir.

Farouq a déclaré qu’EgyptAir assurerait un vol aller-retour hebdomadaire vers Port-Soudan, selon l’agence de presse officielle égyptienne MENA.

Il s’agissait des premiers vols commerciaux à destination et en provenance du Soudan depuis que ce pays africain est entré en guerre à la mi-avril. Le conflit oppose l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, aux puissantes forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par Mohammed Hamdan Dagalo.

La reprise des vols est intervenue une semaine après que Burhan a rencontré le président Abdel Fattah el-Sissi dans la ville égyptienne d’el-Alamein, sur la Méditerranée, lors de son premier voyage à l’étranger depuis le début des combats.

Le Soudan a rouvert l’espace aérien dans l’est du pays à la mi-août, selon l’autorité de l’aviation civile du pays.

Port-Soudan, contrôlé par l’armée, a été largement épargné par les combats et est devenu le principal point d’entrée du Soudan pour les vols humanitaires et les expéditions d’aide.

Le conflit a transformé la capitale du Soudan, Khartoum, et d’autres zones urbaines en champs de bataille. Plus de 4,8 millions de personnes ont fui leur foyer vers des zones plus sûres au Soudan ou vers les pays voisins. Des milliers de personnes ont été tuées dans les combats.