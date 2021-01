Le Caire a officiellement accepté de reprendre les relations diplomatiques avec le Qatar après avoir mis fin à un boycott de trois ans lancé en partenariat avec Bahreïn, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur des allégations selon lesquelles Doha soutenait le terrorisme.

Le Qatar a nié à plusieurs reprises les accusations. Bien que les quatre pays aient maintenant cessé leur boycott du Qatar, l’Égypte est la première à franchir le pas officiel pour tenter de redémarrer ses relations avec l’État du Golfe.

Un communiqué publié mercredi par le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré: «La République arabe d’Égypte et l’État du Qatar ont échangé, aujourd’hui 20 janvier 2021, deux mémorandums officiels, en vertu desquels les deux pays ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques.

Les relations entre l’Égypte et le Qatar se sont effondrées après que le Caire ait accusé Doha de ne pas avoir rompu ses liens avec les Frères musulmans, un groupe islamiste interdit en Égypte après le renversement et la destitution du président Mohamed Morsi et de son parti. Afin d’apaiser le Caire, Doha s’est engagée à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Égypte.

Aussi sur rt.com L’Égypte rouvre son espace aérien au Qatar alors que les alliés du Golfe continuent de lever le blocus de Doha

La semaine dernière, l’Arabie saoudite a annoncé son intention de rouvrir son ambassade à Doha, car elle cherche également à rétablir les relations diplomatiques. Cependant, on ne sait pas encore quand ni si Bahreïn et les Émirats arabes unis suivront.

L’accord pour mettre fin au boycott dans la région a été l’une des dernières mesures de politique étrangère de l’administration Trump, qui a supervisé les pourparlers.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!