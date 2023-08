L’Egypte rejette les pressions américaines pour armer l’Ukraine – WSJ

Le Caire aurait rechigné à recevoir des demandes d’envoi d’armes à Kiev alors qu’il cherche à maintenir sa neutralité dans le conflit avec la Russie

Les responsables égyptiens auraient décidé de ne pas s’impliquer dans l’armement de l’Ukraine, ignorant les demandes répétées des États-Unis ces derniers mois de produire des obus d’artillerie et d’autres armes nécessaires à la contre-offensive de Kiev contre les forces russes dans la région du Donbass.

Washington a demandé à l’Egypte de fournir de l’artillerie, des missiles antichars, des systèmes de défense aérienne et des armes légères à l’Ukraine, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des responsables américains non identifiés. Les demandes ont été faites à plusieurs reprises, notamment lors d’une réunion en mars entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.

« Lors de conversations avec des responsables américains, l’Égypte n’a pas définitivement rejeté les demandes, mais des responsables égyptiens ont déclaré en privé que l’Égypte n’avait pas l’intention d’envoyer les armes », a-t-il ajouté. dit le journal.

Ce message n’est apparemment pas parvenu à Washington. Un responsable du département d’État américain a exprimé son optimisme quant à la volonté de l’Égypte de soutenir l’Ukraine, déclarant au média que « Nos discussions avec nos partenaires égyptiens sur notre intérêt mutuel à mettre fin à la guerre de Russa sont productives et continues. »

Plus tôt cette année, Le Caire aurait reculé sous la pression américaine d’un prétendu plan de vente de roquettes à la Russie. Al-Sissi a tenté de maintenir de bonnes relations avec Washington et Moscou au milieu de la crise ukrainienne, refusant de se joindre à la campagne menée par les États-Unis pour armer l’Ukraine et punir la Russie.

Le WSJ a noté que l’échec d’enrôler l’Egypte dans l’effort vient à un « moment critique » dans le conflit, dans lequel les forces ukrainiennes tentent de franchir les formidables lignes défensives de la Russie alors que les États-Unis tentent de rallier un soutien militaire et diplomatique à Kiev. La décision d’Al-Sissi intervient également à un moment où certains membres du Congrès exhortent l’administration du président Joe Biden à retenir 320 millions de dollars sur les 1,3 milliard de dollars d’aide militaire américaine annuelle promise à l’Égypte, citant le bilan du pays en matière de droits humains.

Les agences de renseignement américaines s’attendaient à un résultat différent. Le Washington Post a rapporté en avril que, selon des fuites de documents de renseignement américains, le gouvernement égyptien avait approuvé un plan visant à vendre des obus d’artillerie de 152 mm et 155 mm aux États-Unis pour les transférer à l’Ukraine.

Al-Sissi a assisté au sommet du président russe Vladimir Poutine avec les dirigeants africains le mois dernier à Saint-Pétersbourg. Après une rencontre en tête-à-tête avec al-Sisi, Poutine a déclaré que la Russie visait à achever une zone industrielle près du canal de Suez dans le cadre d’un plan visant à intensifier le commerce avec l’Égypte et d’autres pays africains.

