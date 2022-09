L’Egypte rejette les informations faisant état d’un militantisme écologiste étouffant

Le rapport était basé sur des entretiens avec plus d’une douzaine d’universitaires, de scientifiques et de militants. Le sommet mondial COP27 aura lieu dans la station balnéaire de la mer Rouge de Charm el-Cheikh en novembre.

La déclaration n’a pas abordé les allégations d’intimidation et d’obstruction auxquelles sont confrontés les travailleurs de l’environnement et d’autres militants. Il a plutôt répondu aux récits selon lesquels certains groupes locaux ont rencontré des difficultés pour enregistrer leurs organisations non gouvernementales en raison de lois strictes sur la manière dont les ONG doivent être créées et enregistrées.