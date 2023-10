L’Égypte refuse d’ouvrir un couloir civil hors de Gaza – Reuters

Le Caire insiste pour qu’Israël et Gaza résolvent les conflits à l’intérieur de leurs frontières, selon l’agence de presse

L’Egypte rejette toute initiative visant à créer des couloirs sûrs pour les réfugiés de Gaza, a rapporté mercredi Reuters, citant des sources de sécurité égyptiennes. Néanmoins, le Caire a discuté de la possibilité de fournir une aide humanitaire à l’enclave palestinienne avec les États-Unis et d’autres pays, indique l’article.

Selon les sources de l’agence, l’Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis ont discuté de la possibilité d’envoyer de l’aide humanitaire via le point de passage de Rafah, entre Gaza et la péninsule égyptienne du Sinaï, dans le cadre d’un cessez-le-feu géographiquement limité.

L’un des responsables égyptiens a déclaré à Reuters que le Caire avait rejeté l’idée d’ouvrir des couloirs de sécurité pour les civils fuyant la bande de Gaza afin de se protéger. « le droit des Palestiniens de conserver leur cause et leur terre ». Le média a mentionné que l’Égypte a longtemps restreint le flux des Gazaouis sur son territoire, même lors des conflits les plus féroces.

L’Égypte devient souvent un acteur clé dans la médiation du conflit entre Israël et la Palestine voisins. Mardi, le président égyptien Abdel-Fattah El-Sissi a déclaré qu’il espérait une solution par le biais de négociations qui « conduire à une paix juste et à la création d’un État palestinien » notant que Le Caire ne permettrait pas que le conflit soit résolu.

Pour les Gazaouis, le poste frontière de Rafah avec le Sinaï est le seul moyen de quitter l’enclave, le reste étant entouré par la mer Méditerranée et par Israël, qui a annoncé un blocus total de la bande.

Selon des sources de Reuters, le terminal de Rafah a été fermé mercredi matin après que des avions militaires égyptiens ont patrouillé la zone pendant la nuit. Le même jour, Al Jazeera a rapporté que les frappes aériennes israéliennes avaient touché la frontière de Rafah à trois reprises en 24 heures.

Samedi, le Hamas, un groupe militant palestinien qui contrôle une grande partie de la bande de Gaza, a lancé l’opération Al-Aqsa Flood, lançant des roquettes et envoyant des commandos profondément en territoire israélien. En réponse, les Forces de défense israéliennes ont largué des bombes sur Gaza et ont coupé l’eau et l’électricité dans l’enclave palestinienne densément peuplée.