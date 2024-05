L’Egypte prévient qu’elle pourrait se retirer de la médiation sur la guerre à Gaza

L’Egypte a menacé mercredi de se retirer de son rôle de médiateur dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza après que CNN a rapporté que les services de renseignement égyptiens avaient modifié les termes d’une récente proposition de trêve et fait échouer un accord.

« Les tentatives visant à semer le doute et à offenser les efforts de médiation de l’Egypte (…) ne feront que conduire à de nouvelles complications de la situation à Gaza et dans l’ensemble de la région et pourraient pousser l’Egypte à se retirer complètement de sa médiation dans le conflit actuel », a déclaré Diaa Rashwan, chef du ministère égyptien des Affaires étrangères. Service d’information de l’État, a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Citant trois personnes proches des discussions, CNN a déclaré mardi que les services de renseignements égyptiens avaient modifié les termes d’une proposition de cessez-le-feu qu’Israël avait acceptée plus tôt en mai.

Lorsque le Hamas a annoncé le 6 mai qu’il acceptait l’accord, ce n’est pas la proposition que pensaient les médiateurs des États-Unis et du Qatar qui avait été soumise au Hamas pour examen, selon CNN.

DES PALESTINIENS DÉPLACÉS, qui ont fui Rafah alors que Tsahal commençait à évacuer les civils avant une menace d’assaut, voyagent à bord d’un véhicule à Khan Yunis, au début du mois. Israël a pris des mesures sans précédent pour protéger les civils, affirme l’auteur. (crédit : Ramadan Abed/Reuters)

Le changement soudain

Les changements apportés par les services de renseignement égyptiens ont provoqué la colère et les récriminations parmi les responsables américains, israéliens et qatariens et ont provoqué une impasse dans les négociations, selon le reportage de CNN.

La CIA, dont le directeur, William Burns, a dirigé les efforts de médiation américains, a refusé de commenter le rapport.

Rashwan a déclaré dans le communiqué que la participation du Caire en tant que médiateur résultait de « demandes répétées et de l’insistance » d’Israël et des États-Unis.

L’Egypte a déclaré que certaines « parties » ont récemment pointé du doigt les médiateurs égyptiens et qatariens et les ont accusés de partialité, a-t-il ajouté.

Les tensions se sont accrues entre l’Égypte et Israël à propos de l’opération militaire israélienne à Rafah, à l’extrémité sud de la bande de Gaza, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Égypte.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, l’Égypte a exprimé sa crainte que la campagne israélienne puisse pousser les habitants de l’enclave palestinienne à travers sa frontière, où elle a renforcé la sécurité.