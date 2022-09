LE CAIRE (AP) – Les autorités égyptiennes ont annoncé jeudi la libération de 46 détenus, dont un éminent avocat des droits de l’homme, le dernier à être libéré de prison dans un contexte d’intensification de l’attention internationale.

Tarik el-Awady, membre du comité de grâce présidentiel égyptien, a confirmé la libération de l’avocat, Haitham Mohamadein, et des 45 autres détenus, qui attendent tous leur procès. Plusieurs photos de l’avocat libéré aux côtés de ses amis et de sa famille ont ensuite été partagées par des militants sur les réseaux sociaux. On ne sait toujours pas si d’autres détenus sont encore sortis libres.

L’Égypte a gracié des dizaines de détenus au cours des derniers mois alors que son bilan en matière de droits humains fait l’objet d’un examen international avant d’accueillir le sommet des Nations Unies sur le changement climatique en novembre. Le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi – un allié des États-Unis entretenant des liens économiques profonds avec les pays européens – fait taire sans relâche les dissidents et réprime les organisations indépendantes depuis des années avec des arrestations, des détentions, des peines de prison et d’autres restrictions.

En avril, l’Égypte a libéré plus de trois douzaines de détenus avant la fin du mois sacré musulman du Ramadan, généralement une période où les prisonniers sont libérés grâce à la grâce présidentielle. En juin, el-Sissi a entamé un dialogue national avec les partis d’opposition et les détracteurs du gouvernement.

Cependant, des milliers de prisonniers politiques sont estimés par des groupes de défense des droits de l’homme toujours en détention en Égypte, dont beaucoup sans procès. L’Égypte est l’un des pires geôliers de journalistes au monde, avec la Turquie et la Chine, selon les données de 2021 produites par le Comité américain pour la protection des journalistes. La semaine dernière, les autorités ont inculpé quatre journalistes de l’un des rares organes d’information indépendants du pays, Mada Masr, pour diffusion de fausses nouvelles et trouble à l’ordre public, a indiqué le site d’information dans un communiqué.

Selon le média public Al-Ahram, Mohamadein a été arrêté en mai 2019 et inculpé de crimes liés à la “diffusion de fausses nouvelles et à l’adhésion à un groupe illégal – une référence aux Frères musulmans interdits”. Ce sont des accusations typiques pour les détenus et les militants politiques qui s’opposent au gouvernement.

Bon nombre des principaux militants impliqués dans le soulèvement populaire de 2011 en Égypte sont toujours derrière les barreaux, la plupart d’entre eux arrêtés en vertu d’une loi draconienne de 2013 qui interdit de fait toutes les manifestations de rue.

The Associated Press