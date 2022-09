L’Egypte ordonne la libération de 46 détenus lors des dernières grâces

Tarik el-Awady, membre du comité de grâce présidentiel égyptien, a confirmé la libération de l’avocat, Haitham Mohamadein, et des 45 autres détenus, qui attendent tous leur procès. Plusieurs photos de l’avocat libéré aux côtés de ses amis et de sa famille ont ensuite été partagées par des militants sur les réseaux sociaux. On ne sait toujours pas si d’autres détenus sont encore sortis libres.