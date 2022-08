L’Egypte nomme 13 nouveaux ministres lors d’un remaniement ministériel

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le remaniement du Cabinet, qui a été approuvé par le Parlement lors d’une session d’urgence, a touché 13 portefeuilles, dont les ministères de la santé, de l’éducation, de la culture, du développement local et de l’irrigation.

Le portefeuille du tourisme était également inclus dans le remaniement, un poste clé à un moment où l’Égypte peine à relancer le secteur lucratif décimé par des années de troubles, la pandémie et plus récemment la guerre en Europe.

Les changements, cependant, n’ont pas affecté les principaux ministères, notamment les affaires étrangères, les finances, la défense et l’intérieur, qui est responsable de la police.

El-Sissi a déclaré que le remaniement avait eu lieu en consultation avec le Premier ministre Mustafa Madbouly. Il a déclaré dans un message sur Facebook que les changements visaient à “développer la performance gouvernementale dans certains dossiers importants… qui contribuent à protéger les intérêts et les capacités de l’État”.

Les nouveaux ministres devraient prêter serment devant el-Sissi plus tard samedi ou tôt dimanche.

L’économie égyptienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et la guerre en cours en Ukraine, qui a secoué les marchés mondiaux et fait grimper les prix du pétrole et des denrées alimentaires dans le monde.