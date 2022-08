L’Egypte nomme 13 nouveaux ministres lors d’un remaniement ministériel

LE CAIRE (AP) – Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a annoncé samedi un remaniement ministériel pour améliorer les performances de son administration alors qu’elle fait face à des défis économiques considérables découlant en grande partie de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le remaniement du Cabinet, qui a été approuvé par le Parlement lors d’une session d’urgence, a touché 13 portefeuilles, dont les ministères de la santé, de l’éducation, de la culture, du développement local et de l’irrigation.

Le portefeuille du tourisme était également inclus dans le remaniement, un poste clé à un moment où l’Égypte peine à relancer le secteur lucratif décimé par des années de troubles, la pandémie et plus récemment la guerre en Europe.

Les changements, cependant, n’ont pas affecté les principaux ministères, notamment les affaires étrangères, les finances, la défense et l’intérieur, qui est responsable de la police.

El-Sissi a déclaré que le remaniement avait eu lieu en consultation avec le Premier ministre Mustafa Madbouly. Il a déclaré dans un message sur Facebook que les changements visaient à “développer la performance gouvernementale dans certains dossiers importants… qui contribuent à protéger les intérêts et les capacités de l’État”.

Les nouveaux ministres devraient prêter serment devant el-Sissi plus tard samedi ou tôt dimanche.

L’économie égyptienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et la guerre en cours en Ukraine, qui a secoué les marchés mondiaux et fait grimper les prix du pétrole et des denrées alimentaires dans le monde.

L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, dont la plupart provenaient de Russie et d’Ukraine. L’approvisionnement du pays est soumis aux variations de prix sur le marché international.

Le gouvernement a eu des pourparlers ces derniers mois avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt afin de soutenir son programme de réforme et d’aider à relever les défis causés par la guerre en Europe. Le gouvernement a reçu des promesses de dons de riches pays arabes du Golfe pour des milliards de dollars d’investissements, dont certains sont destinés à l’industrie privée.

Les factures alimentaires et énergétiques des Égyptiens ont grimpé en flèche, alourdissant le fardeau des pauvres et de la classe moyenne qui portaient déjà les brûlures d’un programme de réforme de 2016. Ce programme, convenu avec le FMI, comprenait des mesures d’austérité douloureuses qui ont provoqué une forte hausse des prix des produits de base et des produits de base ainsi que des services.

Une récente dévaluation de la livre égyptienne, qui a déjà perdu la moitié de sa valeur en 2016, a provoqué de nouvelles hausses des prix des denrées alimentaires et d’autres matières premières.

Le taux d’inflation annuel de juillet était de 14,6 %, soit plus du double du même mois de l’année dernière où il avait enregistré 6,1 %, selon le bureau officiel des statistiques.

The Associated Press