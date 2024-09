L’Egypte met en garde contre une « guerre régionale totale » — RT World News

Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty a accusé les actions « provocatrices » d’Israël d’avoir accru les tensions dans la région.

L’escalade entre Israël et le groupe armé libanais Hezbollah pourrait déclencher une guerre régionale à grande échelle, a averti le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty avant la réunion annuelle des dirigeants mondiaux au siège des Nations Unies.

Les tensions entre l’Etat hébreu et le Hezbollah se sont intensifiées après l’explosion de milliers d’appareils électroniques au Liban la semaine dernière, une attaque secrète qui aurait été orchestrée par Israël. Alors que le Hezbollah et Israël échangeaient régulièrement des tirs depuis le début du conflit à Gaza, la semaine dernière a été marquée par des frappes aériennes beaucoup plus lourdes entre les deux parties.

« Il existe une grande inquiétude quant à la possibilité d’une escalade dans la région conduisant à une guerre régionale totale », Abdelatty a déclaré à l’AFP dans un entretien publié vendredi. La récente forte augmentation des hostilités a « impacté négativement » Négociations de cessez-le-feu à Gaza, a-t-il ajouté.

L’Égypte, le Qatar et les États-Unis ont « détermination totale » de poursuivre leurs efforts en vue de négocier un cessez-le-feu et un accord de libération des otages entre le Hamas et Israël, a déclaré le chef de la diplomatie.

« Tous les éléments de l’accord sont prêts. Le problème est le manque de volonté politique du côté israélien. »

Abdelatty accusé « provocant » Les politiques israéliennes sont à l’origine de la récente flambée de violence avec le Hezbollah, qui a promis de soutenir les Palestiniens. L’Égypte discute avec ses alliés internationaux de la question « Il est important de travailler pour arrêter l’escalade et mettre un terme aux politiques unilatérales et provocatrices menées par Israël », Abdelatty a ajouté : Un conflit régional plus large « ne sert les intérêts d’aucun parti » il a souligné.















Israël affirme avoir tué deux hauts responsables du Hezbollah et une douzaine d’autres officiers lors d’une frappe aérienne la semaine dernière. Le groupe militant a confirmé la mort de deux de ses officiers supérieurs.

Dimanche, le chef d’état-major général israélien, Herzi Halevi, a déclaré que l’armée avait frappé le Hezbollah vendredi dernier à titre préventif, accusant le groupe paramilitaire de planifier une attaque à grande échelle similaire à celle menée par le Hamas en Israël le 7 octobre. « C’est également un message adressé à l’ensemble du Moyen-Orient et au-delà », comme Israël le sait « Comment atteindre quiconque menace les citoyens de l’État d’Israël » Halevi a déclaré.

Le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant 251 otages, selon des responsables israéliens. Le Hamas a libéré plus de 100 captifs dans le cadre d’un accord conclu en novembre dernier. Les négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages se poursuivent, même si l’on ignore combien d’otages sont encore en vie. À ce jour, plus de 41 000 Palestiniens ont été tués lors de l’opération militaire israélienne qui a suivi, selon le ministère de la Santé de Gaza.