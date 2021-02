LE CAIRE (AP) – Les autorités égyptiennes ont libéré samedi un journaliste d’Al-Jazeera après plus de quatre ans de détention, a déclaré l’avocat de sa famille.

Mahmoud Hussein est sorti d’un poste de police samedi après-midi, quelques jours après qu’un tribunal a ordonné sa libération conditionnelle dans l’attente d’enquêtes sur des accusations de publication de fausses informations et d’appartenance à un groupe interdit, a déclaré l’avocat Gamal Eid.

L’avocat a déclaré que Hussein devra se présenter à un poste de police voisin deux fois par semaine.

La fille du journaliste, el-Zahraa Hussein, a confirmé la nouvelle dans un message Facebook, affirmant que son père était arrivé à la maison. Al-Jazeera a également signalé sa libération.

Hussein, un Egyptien travaillant pour le réseau satellite basé au Qatar, a été arrêté à l’aéroport du Caire en décembre 2016, alors qu’il arrivait en vacances en famille depuis Doha, a indiqué le réseau.

Depuis l’éviction en 2013 du président des Frères musulmans Mohamed Morsi, les autorités égyptiennes et les médias pro-gouvernementaux ont dépeint le réseau Al-Jazeera comme l’ennemi national de l’Égypte pour sa sympathie envers les islamistes, en particulier le groupe interdit des Frères musulmans.

Le réseau, en particulier son service arabe, et son personnel ont été impliqués dans le fossé politique plus large entre Le Caire et Doha. Les autorités égyptiennes ont bloqué le site Web d’information d’Al-Jazeera depuis 2017, ainsi que des dizaines d’autres sites d’information jugés trop critiques à l’égard du gouvernement.

La libération de Hussein est intervenue un mois après que l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont mis fin à leur différend avec le Qatar, qui a commencé en 2017 et comprenait les quatre pays rompant leurs relations diplomatiques et économiques avec le Qatar, riche en énergie.

Les quatre pays ont accusé le Qatar de se rapprocher de l’Iran et de financer des groupes extrémistes dans la région. Doha a nié les accusations. Al-Jazeera était au centre du conflit. Les quatre pays ont exigé sa fermeture parmi d’autres mesures, que le Qatar a rejetées.

L’Égypte se classe en bas des indices de la liberté de la presse. Il est troisième sur la liste des principaux geôliers de journalistes au monde, derrière la Chine et la Turquie, selon un rapport du Comité pour la protection des journalistes publié plus tôt en décembre.

Les autorités ont lancé ces dernières années une vaste répression contre la dissidence, emprisonnant des milliers de personnes, principalement des partisans islamistes de Morsi, mais également un certain nombre d’activistes laïques bien connus.