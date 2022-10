L’Égypte libère un ancien politicien dans le cadre de la dernière grâce accordée à un prisonnier

Tarik el-Awady, membre du comité de grâce présidentiel égyptien, a d’abord annoncé la libération de l’avocat Ziyad el-Elaimy tôt jeudi. Des vidéos de l’avocat libéré étreignant sa famille et ses amis ont ensuite été partagées par el-Awady et d’autres militants sur les réseaux sociaux.

LE CAIRE – Les autorités égyptiennes ont annoncé lundi la libération d’un ancien parlementaire et avocat de prison, le dernier d’une série de détenus de haut niveau à être libérés au milieu d’une attention internationale accrue sur son bilan en matière de droits humains.

L’Égypte a gracié des dizaines de prisonniers au cours des derniers mois, son bilan en matière de droits de l’homme faisant l’objet d’un examen international croissant avant l’organisation par le pays du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques, qui doit commencer le 6 novembre. Pendant près d’une décennie, le gouvernement du président Abdel Fattah el -Sissi a sans relâche réprimé la dissidence politique et réprimé les organisations indépendantes par des arrestations massives, des peines de prison et d’autres restrictions.

El-Elaimy, membre fondateur du Parti social-démocrate égyptien et éminent militant lors du soulèvement du pays en 2011, a été arrêté avec sept autres personnes en 2019. Il a ensuite été accusé de complot en vue de commettre des crimes avec un groupe illégal, une référence au musulman Brotherhood, que le gouvernement d’el-Sissi a interdit en tant qu’organisation terroriste.

L’arrestation des huit hommes est intervenue peu de temps après avoir rencontré un certain nombre de partis politiques et de députés de l’opposition dans le but d’élaborer un plan pour se présenter aux élections législatives de 2020. Le groupe a depuis été surnommé “l’Alliance de l’espoir” par ses partisans, qui accusent les autorités de tenter de contrecarrer une menace politique. Hossam Monis, l’un des principaux membres du groupe, a été libéré en avril.