Alors que le gouvernement a interdit à de nombreux leaders des droits humains de voyager, gelé leurs avoirs et entravé leur travail, la plupart avaient évité la prison jusqu’au mois dernier. Des milliers d’autres opposants politiques présumés, y compris des militants, des manifestants, des avocats, des journalistes et des critiques politiques, sont allés en prison depuis que M. el-Sissi a pris le pouvoir en 2014.

Les trois hommes – Gasser Abdel-Razek, directeur exécutif de l’Initiative; Kareem Ennarah, son directeur de la justice pénale; et Mohamed Basheer, son directeur administratif – ont été arrêtés à différents moments à partir de la mi-novembre, devenant les dernières victimes de la vaste campagne du président Abdel Fattah el-Sissi pour étouffer la dissidence en Égypte.

LE CAIRE – Des semaines après avoir arrêté trois employés de l’un des derniers groupes de défense des droits humains les plus connus d’Égypte, les autorités ont libéré les hommes, selon des avocats travaillant avec le groupe, l’Initiative égyptienne pour les droits personnels.

L’arrestation du trio a retenu l’attention de la communauté internationale, alors que des diplomates, des décideurs politiques occidentaux et même des célébrités ont fait pression pour leur libération. Scarlett Johansson a enregistré une vidéo déclarant son soutien; Emma Thompson et Stephen Fry ont souhaité à M. Ennarah, qui a fêté ses 37 ans en prison lundi, un joyeux anniversaire. Le gouvernement égyptien a également fait face à la pression de plusieurs pays européens dont les ambassadeurs avaient rencontré le personnel de l’Initiative le 3 novembre pour discuter des droits de l’homme.

«Rencontrer des diplomates étrangers n’est pas un crime», a tweeté M. Blinken après les arrestations. «Il ne s’agit pas non plus de défendre pacifiquement les droits de l’homme.»

Mais certains militants ont déclaré que le catalyseur de leur libération pourrait avoir été le candidat du président élu Joseph R. Biden Jr. au secrétaire d’État, Anthony Blinken, qui a signalé que l’administration entrante adopterait une position plus sévère avec l’Égypte sur les questions de droits de l’homme que Le président Trump, qui a qualifié M. el-Sissi de «mon dictateur préféré».

Interrogés sur la réunion du 3 novembre que leur organisation a tenue avec des diplomates occidentaux, les trois hommes ont été accusés de rejoindre un groupe terroriste et de diffuser de fausses informations. Les procureurs ont également ordonné le gel des avoirs de l’Initiative, une mesure qui a mis en doute la capacité du groupe à poursuivre son travail en faveur des droits humains.

Les procureurs ont ostensiblement déposé l’ordonnance de geler les avoirs du groupe auprès d’un tribunal du terrorisme, suggérant que même si ses employés pourraient être libérés, les problèmes de l’organisation pourraient continuer. Le tribunal doit se prononcer sur l’ordonnance la semaine prochaine.

Un autre membre du personnel de l’Initiative, Patrick Zaki, qui a été arrêté en février alors qu’il revenait d’Italie à l’aéroport du Caire, est toujours en prison.

«Ce à quoi l’EIPR est confronté, c’est la dernière tentative des autorités d’étrangler toutes les formes de vie civique, qui ouvre la voie à une répression encore plus profonde à l’avenir, à moins que nous ne nous réunissions et ne mettions un terme à ces attaques effrontées continues contre la constitution et la liberté de tous les Égyptiens », a déclaré l’Initiative dans un rapport cette semaine.

Il n’est pas clair si les charges retenues contre les trois hommes ont été abandonnées, a déclaré Ragia Omran, l’une de leurs avocats. Mais leur libération suggère que les procureurs pourraient ne pas donner suite à leurs procès.

En prison, M. Abdel-Razek a été détenu à l’isolement et s’est d’abord vu refuser l’accès aux vêtements chauds et à l’argent que sa famille lui avait donné pour acheter de la nourriture au commissaire de la prison.

Cette semaine, cependant, les trois hommes ont reçu des visites de leur famille.

Jeudi soir, Dostor, un média pro-gouvernemental, a annoncé que les hommes seraient libérés. Ensuite, Mohamed Anwar Sadat, le neveu de l’ancien président Anwar Sadat et un homme politique de longue date qui a contribué à la médiation entre les partisans des hommes et le gouvernement, a confirmé la nouvelle, incitant leurs avocats et leurs familles à attendre leur libération devant un poste de police du Caire.