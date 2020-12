« Ils vont bien, ils sont joyeux », a déclaré Ragya Omran, leur avocat, jeudi soir.

Les trois hommes ont été arrêtés le mois dernier après avoir rencontré 13 diplomates occidentaux pour discuter des moyens d’améliorer la situation des droits de l’homme en Egypte. Quelques jours après la réunion, ils ont été détenus par les forces de sécurité égyptiennes pendant une semaine et accusés de «rejoindre une organisation terroriste» et d ‘«avoir utilisé des comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations».

Souvent utilisées par le régime égyptien contre des militants des droits humains, ces accusations entraînent généralement des mois, voire des années, de détention provisoire ou d’emprisonnement. Et il existe d’innombrables cas où des détenus sont détenus pendant des jours même après une ordonnance de mise en liberté. Mais jeudi, les trois hommes ont été libérés de la tristement célèbre prison de Torah au Caire au lieu d’être emmenés dans un poste de police local pour traitement, une décision qui était «inhabituelle» même selon l’EIPR.

«C’était une sortie très rapide et propre sans précédent», a déclaré Omran. «Il y avait beaucoup de pression internationale. … Ça a marché. »

Peu d’arrestations ont déclenché l’indignation mondiale qui a suivi la détention de travailleurs de l’EIPR. Les Nations Unies, la France et d’autres gouvernements ont dénoncé publiquement ces arrestations. Antony Blinken, candidat Joe Biden au poste de secrétaire d’État, déclaré dans un tweet que «rencontrer des diplomates étrangers n’est pas un crime. Il ne défend pas non plus pacifiquement les droits de l’homme. «

Une campagne de pétition avec les hashtags #FreeEIPRstaff et #FreeKarimEnnarah est devenue virale sur les réseaux sociaux, dirigée par l’épouse britannique d’Ennarah, Jess Kelly. Cela a conduit à des célébrités hollywoodiennes comme Scarlett Johansson et Emma Thompson de publier des vidéos d’eux-mêmes sur YouTube pour demander la libération des employés de l’EIPR. En Egypte, l’EIPR est resté bruyant et provocateur.

Jeudi soir, après que les trois hommes ont emmené des taxis de la prison à leur domicile, l’un des dirigeants du groupe a déclaré publiquement que l’indignation mondiale avait contribué à convaincre le régime de libérer ses collègues.

Bahgat est revenu à la tête le mois dernier après qu’Abdel-Razek, le directeur exécutif, ait été placé en garde à vue alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de voyager et d’un gel des avoirs imposés par le gouvernement de Sissi. Placé dans une cellule froide, il s’est d’abord vu refuser des vêtements chauds et un matelas, entre autres agressions, a déclaré Amnesty International.

« C’est un rappel important que de fortes pressions peuvent fonctionner et que les partenaires égyptiens ont de l’influence lorsqu’ils coordonnent leurs efforts et restent cohérents dans leurs revendications », a tweeté Timothy Kaldas, analyste égyptien à l’Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient. «Espérons que ces défenseurs innocents des droits humains ne seront pas condamnés à des peines résiduelles, telles que des interdictions de voyager».

Mais l’organisation et le trio pourraient encore rencontrer des problèmes dans les semaines à venir. Une enquête est en cours sur les allégations portées contre eux et un éventuel procès pour implication dans des activités terroristes, allégations largement dénoncées comme fausses par des groupes de surveillance et des diplomates occidentaux. Non seulement les hommes pourraient se voir interdire de voyager, mais leurs biens pourraient également être gelés, des mesures souvent prises par le gouvernement pour saper et contrôler les défenseurs des droits humains.

« Nous ne connaissons pas le statut de l’affaire », a déclaré Omran.

Bahgat lui-même est davantage observé pour son franc-parler et son opposition au régime. Jeudi, EIPR a tweeté que des agents de sécurité en civil est allé à la maison de Bahgat dans la ville côtière du nord d’Alexandrie et a interrogé sa mère sur ses allées et venues, ainsi qu’un porteur dans le bâtiment.