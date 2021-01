LE CAIRE (AP) – L’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan ont repris dimanche leurs négociations de plusieurs années sur le barrage controversé que l’Éthiopie construit sur le Nil Bleu, ont indiqué des responsables.

La reprise est intervenue six semaines après que Khartoum eut boycotté les pourparlers en novembre, exhortant l’Union africaine à jouer un plus grand rôle dans la conclusion d’un accord sur le barrage contesté de la Renaissance du Grand Ethiopie.

Les négociations ont porté sur le remplissage et l’exploitation du barrage géant. Des questions clés subsistent quant à la quantité d’eau que l’Éthiopie rejettera en aval si une sécheresse de plusieurs années se produit et comment les trois pays résoudront tout différend futur. L’Éthiopie a rejeté l’arbitrage exécutoire au stade final du projet.

Les ministres des Affaires étrangères et de l’irrigation des trois pays de la vallée du Nil se sont rencontrés en ligne dimanche, a déclaré Ahmed Hafez, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères. Le Soudan a également confirmé la réunion.

Le ministre éthiopien de l’Eau et de l’Énergie, Seleshi Bekele, a déclaré plus tôt que la réunion avait été convoquée par l’Afrique du Sud, l’actuel chef de l’Union africaine, et que des observateurs américains et des experts de l’UA y assisteraient.

En novembre, le Soudan n’a pas participé à une série de pourparlers convoqués par l’Afrique du Sud, arguant que l’approche actuelle pour parvenir à un accord tripartite sur le remplissage et l’exploitation du barrage éthiopien n’avait pas donné de résultats.

Le ministre soudanais de l’irrigation, Yasser Abbas, a déclaré à l’époque que l’UA devrait faire plus pour «faciliter la négociation et combler le fossé entre les trois parties».

Le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique a provoqué de graves tensions entre les trois pays.

L’Égypte l’a qualifiée de menace existentielle et craint qu’elle ne réduise la part du pays dans les eaux du Nil.

Le pays le plus peuplé du monde arabe dépend presque entièrement du Nil pour fournir de l’eau à l’agriculture et à ses plus de 100 millions d’habitants. Environ 85% du débit du fleuve provient d’Éthiopie.

L’Éthiopie affirme que le barrage de 4,6 milliards de dollars sera un moteur de développement qui sortira des millions de personnes de la pauvreté. Le Soudan, au milieu, s’inquiète des effets sur ses propres barrages, même s’il devrait bénéficier d’un accès à une électricité bon marché.