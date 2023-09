L’Égypte intensifie la répression avant la décision clé des États-Unis sur l’aide militaire

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE – Les autorités égyptiennes ont procédé à une vague d’arrestations ciblant les critiques avant une décision américaine cruciale concernant l’aide militaire – considérée comme un indicateur clé de la manière dont l’administration Biden équilibrera les intérêts sécuritaires et politiques avec les préoccupations en matière de droits de l’homme dans sa politique étrangère. La répression, que les groupes de défense des droits considèrent comme emblématique de l’aggravation de la répression sous le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi, a fait monter les enjeux autour des délibérations en cours au sein du Département d’État américain, qui doit décider d’ici le 14 septembre s’il doit retenir une partie des quelque 1,3 dollar. milliards d’euros d’aide militaire annuelle à l’Égypte.

L’échéance imminente a divisé les législateurs américains. Certains poussent l’administration à refuser au Caire la totalité de la part annuelle de 320 millions de dollars de l’aide soumise aux exigences en matière de droits. D’autres s’opposent aux conditions des droits de l’homme en Égypte, compte tenu de son influence régionale et de sa position stratégique reliant l’Afrique et le Moyen-Orient.

Un porte-parole du Département d’État, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le département, a déclaré que les responsables encourageaient l’Égypte à responsabiliser la société civile, à protéger les droits de l’homme et les libertés et à libérer les prisonniers politiques. « Les progrès en matière de droits de l’homme permettront d’établir des relations entre les États-Unis et l’Égypte les plus solides possibles », a-t-il déclaré.

Sissi, un ancien général aux prises avec une économie en spirale et un mécontentement croissant alors qu’il se prépare à se présenter à la réélection, a gracié cet été un certain nombre de prisonniers politiques éminents, dont le chercheur en droits humains Patrick George Zaki et l’avocat Mohamed El-Baqer. Le secrétaire d’État Antony Blinken a salué la libération le mois dernier du militant du Printemps arabe Ahmed Douma, après près d’une décennie derrière les barreaux.

Mais les groupes de défense des droits affirment que la libération de certains prisonniers politiques de premier plan a détourné l’attention d’une répression plus large de la liberté d’expression et de l’activité politique, déjà fortement restreinte en Égypte.

Ces dernières semaines, les autorités ont arrêté une figure de l’opposition, arrêté le père d’un journaliste en exil et arrêté de nouveau Mahmoud Hussein, surnommé le « détenu au T-shirt » après son arrestation en 2014 pour avoir porté une chemise sur laquelle était écrit « Une nation ». sans torture.

« Je ne vois aucune preuve ou indication de progrès en matière de droits humains en Égypte – ni cette année, ni l’année dernière », a déclaré Amr Magdi, chercheur principal à Human Rights Watch, une organisation à but non lucratif basée à New York.

L’Égypte, qui a été pendant des décennies l’un des principaux bénéficiaires de l’aide militaire américaine, a longtemps été considérée comme un allié stratégique dans une région tumultueuse. Le Caire joue un rôle clé dans la médiation entre les Palestiniens et Israël, et les responsables américains espèrent qu’il mènera un changement régional en soutenant l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Ce mois-ci, dans une base militaire du nord de l’Égypte, les forces américaines et égyptiennes mènent conjointement un exercice massif impliquant des troupes de plus de 30 pays.

Mais sous Sissi, qui a pris le pouvoir après qu’un coup d’État militaire ait renversé le président démocratiquement élu Mohamed Morsi en 2013, l’Égypte est devenue l’un des pays les moins libres au monde, selon Freedom House.

« La crise des droits humains en Égypte est l’un des principaux facteurs d’instabilité du pays et devrait donc être une priorité de sécurité nationale des États-Unis », a déclaré Seth Binder du Projet sur la démocratie au Moyen-Orient.

La répression meurtrière de la place Rabaa a changé l’Égypte pour toujours

Il y a un an, les autorités américaines ont retenu 130 millions de dollars sur l’aide annuelle de plus d’un milliard de dollars, mais ont décidé que l’Égypte avait rempli les conditions pour une tranche distincte de 75 millions de dollars. Un sénateur démocrate a ensuite bloqué la somme la plus modeste, et le contrôle croissant du Congrès signifie qu’une part plus importante du programme d’aide est désormais assortie de conditions.

Depuis que Biden a pris ses fonctions, Sissi a pris des mesures largement médiatisées pour améliorer l’image de l’Égypte, en commençant par le dévoilement d’une stratégie nationale des droits de l’homme en 2021. L’année dernière, il a appelé à un dialogue national, permettant aux personnalités de l’opposition et de la société civile de discuter des défis auxquels est confrontée l’Égypte. pays et proposer des réformes.

Le dialogue a créé un espace rare pour le discours critique. Mais certains sujets – y compris tout ce qui est largement défini comme une question de « sécurité nationale » – sont explicitement interdits. Les islamistes n’ont pas le droit de participer.

Un comité présidentiel des grâces récemment formé a accordé l’amnistie à certains prisonniers politiques. Et plus tôt cette semaine, l’organisme gouvernemental chargé des droits de l’homme a publié un rapport, basé sur trois années de travail, qui recommande de limiter la détention provisoire et de renforcer les procédures régulières.

Le conseil « fait fortement pression » sur les responsables pour qu’ils mettent fin aux détentions liées aux discours, a déclaré Moushira Khattab, la présidente du conseil, lors d’une conférence de presse dimanche. L’organisme prend au sérieux les quelque 10 000 plaintes pour violations des droits de l’homme qu’il a reçues, a-t-elle déclaré.

« Des mesures cruciales ont été prises par l’État. Toutefois, la culture des droits de l’homme reste faible », a-t-elle déclaré. « Nous devons faire plus. »

Même si Sissi a cherché à adoucir son image, les poursuites pénales contre ses détracteurs et les nouvelles restrictions imposées aux ONG ont vidé la société civile.

Des dizaines de milliers de prisonniers « injustement détenus » restent derrière les barreaux, selon Magdi, où les informations faisant état de torture sont nombreuses. Lorsque des détenus émergent, beaucoup ont du mal à conserver leur emploi ou à réintégrer la société, a-t-elle expliqué.

Sur les 320 millions de dollars liés aux progrès en matière de droits, 85 millions de dollars dépendent de la réalisation par l’Égypte de « progrès clairs et constants dans la libération des prisonniers politiques, la garantie aux détenus d’une procédure légale régulière et la prévention de l’intimidation et du harcèlement des citoyens américains ».

L’Égypte ne publie pas de statistiques sur sa population carcérale et les ministères de la Justice et de l’Intérieur n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La Commission égyptienne des droits et libertés (ECRF), un groupe de défense des droits humains basé au Caire, estime que quelque 1 800 prisonniers politiques ont été libérés depuis janvier 2022, tandis que plus de 4 000 ont été arrêtés depuis avril de l’année dernière.

« Au cours de l’année et demie écoulée, pour chaque libération, trois nouvelles personnes ont été arrêtées », a déclaré Mohamed Lotfy, directeur exécutif de l’ECRF. «Nous reculons.»

Son organisation a également documenté 821 cas de disparition forcée au cours de l’année écoulée, lorsque des personnes disparaissent simplement pendant des mois ou des années.

Certains des prisonniers politiques égyptiens les plus célèbres sont toujours en prison, notamment le programmeur informatique et activiste égyptien britannique Alaa Abdel Fattah, dont le cas est devenu un point d’éclair lors de la COP27 de l’année dernière à Charm el-Cheikh.

Alors que l’Égypte accueille la COP27, son prisonnier politique le plus célèbre pourrait mourir, prévient sa famille

La semaine dernière, Mohamed Adel, ancien porte-parole d’un mouvement de jeunesse pro-démocratie actif lors de la révolution égyptienne de 2011, a été condamné à quatre ans de prison pour des accusations liées à ses propos. Il avait déjà passé cinq ans en détention provisoire.

En août, Hisham Kassem, leader d’une coalition d’opposition nouvellement formée et ancien éditeur d’un grand journal égyptien, a été arrêté pour diffamation à l’égard d’un ancien ministre et agression verbale contre des agents de sécurité. Les groupes de défense des droits qualifient ces allégations de ridicules.

Mohamed Soltan, défenseur des droits de l’homme, a déclaré craindre pour la vie de son père, Salah Soltan, un ancien universitaire basé aux États-Unis, emprisonné en Égypte depuis 2013.

« Nous craignons qu’il ne soit pas présent l’année prochaine », a déclaré Soltan, affirmant que les problèmes de santé de son père ont été négligés par les autorités. Il a reproché à l’administration Biden d’avoir fait connaître le cas de son père et de ne pas avoir fait suffisamment de pression pour sa libération. « Désormais, il faudra un leadership et un courage considérables de la part des autres pour sauver la vie de mon père », a-t-il déclaré.

Cet été, un groupe de 11 sénateurs démocrates dirigé par le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a demandé à Blinken de retenir la totalité des 320 millions de dollars.

« Si l’administration se soucie de protéger les droits de l’homme et de faire progresser les intérêts américains à long terme en Égypte, elle doit suspendre l’intégralité de l’aide militaire », a déclaré Murphy au Post.

La décision concernant l’aide américaine intervient à un moment critique pour Sissi, qui devrait se présenter aux élections au début de l’année prochaine. Les Égyptiens sont aux prises avec une inflation record, une pauvreté croissante et une pénurie de devises fortes.

La décision en matière d’aide dépend des priorités plus larges des États-Unis au Moyen-Orient, notamment la promotion de la normalisation entre les États arabes et Israël et la lutte contre les avancées régionales de Pékin et de Moscou.

La Chine négocie la détente entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, ce qui fait sourciller Washington

Steven Cook, spécialiste du Moyen-Orient au Council on Foreign Relations, a déclaré que les États-Unis continuent de fournir l’aide annuelle, établie après le traité de paix entre l’Égypte et Israël en 1979, « à la fois par habitude et par peur ».

« Les États-Unis restent engagés car il n’y a pas d’alternative ; ce n’est pas beaucoup d’argent ; et Washington ne veut pas que l’Égypte s’effondre », a déclaré Cook.

« Je soupçonne que l’équipe Biden considère l’aide comme un moyen d’éloigner les Égyptiens de la Chine et de la Russie. Cela ne fonctionnera pas. Les Égyptiens veulent des liens avec les trois.»