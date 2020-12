LE CAIRE (AP) – Un organisme de surveillance des droits de l’homme a accusé jeudi les autorités égyptiennes d’avoir apporté des modifications à une prison notoire du Caire, ce qui équivaut à une «punition collective» de détenus à la suite d’une tentative d’évasion qui a fait quatre morts parmi les policiers.

Le mois dernier, les agences de sécurité égyptiennes ont demandé à des ouvriers du bâtiment d’apporter des modifications à l’intérieur du centre de correction à sécurité maximale connue sous le nom de «prison du Scorpion», qui privent les détenus d’une ventilation adéquate, de l’électricité et de l’eau chaude, selon un communiqué de Human Rights Watch, basé à New York.

Les travailleurs ont retiré les ventilateurs muraux de chaque cellule et les prises électriques que les détenus utilisaient pour chauffer l’eau pour boire et se doucher, HRW aid. Il a cité une lettre arborescente et une vidéo de 13 minutes qui ont été sorties clandestinement de la prison.

Les travailleurs ont également remplacé les barreaux de veuve dans chaque cellule par un treillis en acier et des fentes de porte modifiées de manière à gêner la communication potentielle entre les prisonniers, selon le communiqué.

Le groupe a précédemment documenté plusieurs abus à la prison de Scorpion, y compris une interdiction des visites familiales depuis mars 2018 et un confinement de 24 heures dans des cellules depuis début 2019. L’établissement détient environ 800 prisonniers, a déclaré HRW.

«Les autorités égyptiennes imposent apparemment des châtiments collectifs à des centaines de détenus de la prison de Scorpion, après les avoir coupés du monde pendant près de trois ans», a déclaré Joe Stork, directeur adjoint du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à HRW. «Les conditions dans cette prison sont totalement incompatibles avec les droits des prisonniers.»

Les changements sont intervenus à la suite d’affrontements dans le quartier des condamnés à mort qui ont fait quatre morts parmi les policiers et quatre détenus en septembre, selon le communiqué. Les autorités égyptiennes ont déclaré que les quatre prisonniers – tous purgeant des peines sur des condamnations distinctes liées au terrorisme – avaient été tués lors d’une tentative d’évasion.

Cependant, HRW a allégué que les prisonniers avaient été abattus après avoir tendu une embuscade et poignardé mortellement les gardes lors d’une inspection de routine.

«L’escalade des conditions dures et abusives dans la prison de Scorpion vient s’ajouter à une situation terrible qui dure depuis des années et en fait un établissement de torture par définition», a déclaré Stork. «L’Égypte devrait sérieusement réparer ce lieu d’horreurs et veiller à ce que les détenus ne soient pas privés de leurs droits fondamentaux en tant que prisonniers.»