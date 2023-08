L’Égypte impose de nouvelles restrictions aux voyageurs canadiens

Les détenteurs d’un passeport canadien ne pourront bientôt plus obtenir de visa à leur arrivée en Égypte — une nouvelle règle qui pourrait entraîner des maux de tête supplémentaires pour des milliers de voyageurs.

À compter de dimanche, les Canadiens voyageant en Égypte devront se rendre à l’ambassade ou à un consulat égyptien au Canada pour demander un visa avant de quitter le pays, selon le ministère des Affaires mondiales Canada. page de voyage pour l’Egypte.

Auparavant, les voyageurs pouvaient obtenir leur visa à leur arrivée à l’aéroport du Caire ou obtenir un visa électronique avant le départ via le portail en ligne.

À compter du 1er octobre, les Canadiens possédant une preuve de citoyenneté égyptienne devront également demander un visa pour entrer dans le pays. Avant ce changement de règle, les Canadiens pouvaient entrer dans le pays sans visa s’ils possédaient un passeport égyptien, une carte d’identité nationale ou un acte de naissance.

Un courriel de l’ambassade égyptienne à Ottawa explique le processus de demande de visa pour les ressortissants égyptiens.

L’annonce, envoyée aux Égyptiens-Canadiens lundi, citait le « principe de réciprocité » et affirmait que le changement de règle était une réponse aux mesures canadiennes qui refusent les visas aux citoyens égyptiens. Il affirme que ces mesures sont « de nature offensante pour la dignité de l’État égyptien ».

Les responsables de l’ambassade égyptienne ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par CBC News. CBC a également contacté le bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pour obtenir ses commentaires.

‘C’est fou’

Adel Boulos, président de l’Egyptian Canadian Business Network, affirme qu’il n’est pas facile pour les Égyptiens d’obtenir un visa pour venir au Canada.

« Il devient de plus en plus difficile pour les Égyptiens de venir au Canada », a-t-il déclaré. « J’ai des cas incroyables, comme des parents qui veulent voir leurs enfants, des gens qui se marient ici et qui veulent que leurs parents et leur famille viennent et ils ne peuvent pas… C’est insensé. »

Mais Boulos a déclaré que le gouvernement égyptien disposait d’autres options pour faire face à la situation.

« J’aurais aimé que le gouvernement égyptien emprunte une autre voie en convoquant une réunion avec les responsables canadiens pour discuter de la manière de les aider à délivrer des visas plus rapidement », a-t-il déclaré.

Et des questions restent sans réponse concernant le processus de demande de visa pour les ressortissants égyptiens au Canada, a-t-il déclaré.

« Nous avons environ 300 000 Égyptiens vivant au Canada et la plupart d’entre eux voyagent avec leur passeport canadien parce qu’ils n’ont pas renouvelé leur passeport égyptien ou n’ont pas de carte d’identité nationale », a déclaré Boulos.

« Les personnes voyageant avec leur passeport canadien parce que leur passeport égyptien est expiré, elles n’en ont pas, quel que soit le problème, elles devront également obtenir un visa. »

Les Égyptiens célèbrent sur la place Tahrir après avoir appris la nouvelle de la démission du président égyptien Hosni Moubarak le 11 février 2011 au Caire, en Égypte. (John Moore/Getty Images)

L’Égypte a tenté d’encourager le tourisme ces dernières années. Le nombre de touristes a chuté suite à la violente répression des manifestations antigouvernementales en 2011.

L’Égypte est en passe d’accueillir un record de 15 millions de touristes cette année, a déclaré le ministre du Tourisme du pays en avril. Le pays ambitionne d’attirer 30 millions de touristes par an d’ici 2028.

Certains médias égyptiens ont affirmé que les nouvelles concernant les règles plus strictes en matière de visa étaient fausses.

Un article paru dans l’Egypt Independent, un journal en ligne basé au Caire, a affirmé que le centre des médias du cabinet égyptien « a nié ces rumeurs et a ajouté que le centre avait communiqué avec le ministère du Tourisme et des Antiquités pour confirmer que l’affaire était fausse ».

Mais un porte-parole d’Affaires mondiales Canada a confirmé que les nouvelles règles pour les détenteurs de passeports canadiens entreront en vigueur le 3 septembre.