L’Égypte, hôte des pourparlers sur le climat, obtient de l’énergie verte et des accords de transport

Les accords comprennent un investissement de 10 milliards de dollars pour remplacer les «centrales thermiques inefficaces» par de l’énergie propre comme l’éolien ou le solaire, financé par des institutions telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque africaine de développement, HSBC et CitiBank.

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – L’Égypte, hôte des pourparlers sur le climat de l’ONU cette année, accumule un certain nombre d’accords pour verdir ses systèmes d’énergie et de transport qui dépendent encore fortement des combustibles fossiles très polluants.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre ont déclaré que les deux pays établiraient une importante usine d’hydrogène vert – qui utiliserait des énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène – à Ain el-Sokhna en Égypte, sur la mer Rouge.

La société norvégienne d’énergie renouvelable Scatec dirigera le développement du projet. La société est déjà présente en Égypte, ayant développé le parc solaire de Benban, l’un des plus grands au monde, dans la province d’Assouan en Haute-Égypte.

La semaine dernière, l’Allemagne a annoncé qu’elle avait également signé un accord préliminaire avec l’Égypte pour acheter plus de gaz naturel et aider la nation nord-africaine à développer des installations de production d’hydrogène.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Égypte tire actuellement plus de 90 % de son électricité du gaz naturel et du pétrole. Les scientifiques affirment que l’utilisation de ces combustibles fossiles doit être remplacée dans le monde entier par des sources d’énergie renouvelables dès que possible pour lutter contre le changement climatique.