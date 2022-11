L’Égypte, hôte des pourparlers sur le climat, obtient de l’énergie verte et des accords de transport

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – L’Égypte, hôte des pourparlers sur le climat de l’ONU cette année, accumule un certain nombre d’accords pour verdir ses systèmes d’énergie et de transport qui dépendent encore fortement des combustibles fossiles très polluants.

Les accords comprennent un investissement de 10 milliards de dollars pour remplacer les «centrales thermiques inefficaces» par de l’énergie propre comme l’éolien ou le solaire, financé par des institutions telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque africaine de développement, HSBC et CitiBank.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre ont déclaré que les deux pays établiraient une importante usine d’hydrogène vert – qui utiliserait des énergies renouvelables pour produire de l’hydrogène – à Ain el-Sokhna en Égypte, sur la mer Rouge.

Le projet aura une capacité de produire 100 mégawatts d’hydrogène vert une fois terminé, ont indiqué des responsables.

La société norvégienne d’énergie renouvelable Scatec dirigera le développement du projet. La société est déjà présente en Égypte, ayant développé le parc solaire de Benban, l’un des plus grands au monde, dans la province d’Assouan en Haute-Égypte.

La semaine dernière, l’Allemagne a annoncé qu’elle avait également signé un accord préliminaire avec l’Égypte pour acheter plus de gaz naturel et aider la nation nord-africaine à développer des installations de production d’hydrogène.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Égypte tire actuellement plus de 90 % de son électricité du gaz naturel et du pétrole. Les scientifiques affirment que l’utilisation de ces combustibles fossiles doit être remplacée dans le monde entier par des sources d’énergie renouvelables dès que possible pour lutter contre le changement climatique.

“La matrice énergétique de l’Égypte, mais aussi de nombreux autres pays, est en train de changer radicalement en termes d’intégration des énergies renouvelables, d’électrification, de transport”, a déclaré Achim Steiner, le chef du Programme des Nations Unies pour le développement.

L’opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a annoncé cette semaine que sa filiale DB International Operations avait remporté un contrat pour exploiter et entretenir le nouveau réseau à grande vitesse égyptien.

L’accord, signé en marge des deux semaines de pourparlers sur le climat à Charm el-Cheikh, vaut plus d’un milliard d’euros (dollars) et durera initialement 15 ans.

Alors que la population égyptienne devrait passer de 104 à 160 millions d’ici 2050, le pays espère que le train à grande vitesse offrira une alternative plus propre et plus sûre à ses routes souvent encombrées.

La première ligne reliera Alexandrie, Le Caire et une nouvelle capitale administrative à partir de 2025. Deux autres lignes reliant Abou Simbel, Louxor et Hurghada sur la mer Rouge seront ajoutées ultérieurement, reliant 90 % de la population égyptienne au réseau.

The Associated Press