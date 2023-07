L’Egypte gracie les prisonniers politiques Patrick George Zaki et Mohamed El Baqer

L’annonce de la grâce pour Patrick George Zaki, chercheur en droits humains emprisonné après avoir publié un article sur le traitement de la minorité chrétienne en Égypte, et Mohamed El Baqer, avocat spécialisé dans les droits humains, est intervenue jeudi avant une fête nationale.

Pour de nombreux Égyptiens, les affaires contre Zaki et Baqer font partie de celles qui symbolisent le rétrécissement de l’espace civique en Égypte, où l’énergie pleine d’espoir qui a alimenté le printemps arabe s’est effondrée à la suite d’un coup d’État militaire deux ans plus tard.

« Baqer et Patrick n’auraient pas dû passer un jour en prison pour leur travail en faveur des droits humains », a déclaré Hossam Bahgat, chef de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne. « Nous saluons la nouvelle de leur grâce et appelons à la libération immédiate des milliers de personnes toujours détenues en Égypte pour des motifs politiques.

Sur Facebook, son partenaire a posté qu’avant sa condamnation, le couple préparait son mariage et rénovait ensemble une maison. « Il n’y a absolument aucune raison pour que quelqu’un pense que Patrick est une menace », a-t-elle écrit.

L’Égypte a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux au cours des deux dernières années pour son bilan en matière de droits de l’homme, les États-Unis ayant annoncé au début de l’année dernière qu’ils suspendraient une partie de leur programme d’aide massif à l’Égypte en raison de ces préoccupations. Des groupes de défense affirment que des dizaines de milliers de prisonniers politiques ont été détenus pendant la décennie au pouvoir du président Abdel Fatah El-Sissi, certains sur la base de publications sur les réseaux sociaux jugées critiques à l’égard du gouvernement.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a qualifié mercredi la grâce de Zaki « d’acte très important » et a déclaré qu’il rentrerait en Italie jeudi. Le cas de Zaki avait aggravé les liens déjà tendus entre Rome et Le Caire après le meurtre et la torture en 2016 de l’étudiant italien Giulio Regeni en Égypte. L’Égypte a longtemps nié son implication dans sa mort, mais l’Italie a inculpé quatre responsables égyptiens dans le cadre de l’affaire.