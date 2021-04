L’ÉGYPTE a saisi le porte-conteneurs géant qui a bloqué le canal de Suez alors qu’il réclame une compensation de près d’un milliard de dollars.

L’Autorité du canal de Suez a remporté hier une ordonnance du tribunal pour que l’Ever Given soit retenu jusqu’à ce qu’une compensation soit payée pour les frais de transit perdus, les dommages et le coût du sauvetage et de la main-d’œuvre.

L’assureur UK P&I Club a déclaré avoir reçu une réclamation d’un montant de 916 millions de dollars, dont le montant était «largement non pris en charge».

Il a déclaré qu’il était déçu que le navire ait été arrêté mardi.

Le 400m Ever Given s’est échoué le mois dernier, bloquant le canal commercial vital pendant six jours pendant qu’il était renfloué.

L’Égypte affirme avoir perdu 15 millions de dollars chacun en frais de transit, car le canal est une voie de passage vitale pour les navires en provenance d’Asie et se dirigeant vers l’Europe et évite le long voyage autour du cap de Bonne-Espérance.

Depuis que le navire a été libéré il y a deux semaines, il est ancré à un point médian appelé Great Bitter Lake.

On s’attendait à ce que le navire reprenne son voyage vers Hambourg et une escale programmée au port Suffolk de Felixstowe ce week-end avait également été prévue.

Mais cela a maintenant été abandonné et même maintenant près de quinze jours plus tard, il y a encore des retards dans l’approvisionnement en marchandises d’Extrême-Orient vers l’Europe alors que plusieurs porte-conteneurs ont décidé de naviguer à travers l’Afrique en ajoutant des jours aux voyages.