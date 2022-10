L’Égypte exhorte Sunak à ne pas abandonner les engagements climatiques du Royaume-Uni – et espère que le roi Charles pourra assister à la COP27 | Actualité Climatique

L’Égypte a exhorté le nouveau Premier ministre Rishi Sunak à ne pas abandonner le rôle de leadership climatique du Royaume-Uni quelques semaines seulement avant qu’il ne prenne la relève en tant qu’hôte des pourparlers sur le climat de la COP de l’ONU.

Alors que les Égyptiens se préparent à accueillir la COP27 en novembre, leur négociateur en chef a déclaré aux journalistes que le Royaume-Uni “[showed] leadership à Glasgow », où il a tenu le sommet sur le climat COP26 à la même époque l’année dernière.

“Nous savons qu’il y a des défis, des défis économiques qui sont là, auxquels sont confrontés le Royaume-Uni et d’autres pays, mais nous espérons que ces défis ne conduiront pas à un retour en arrière sur les promesses”, a déclaré l’ambassadeur Mohamed Nasr en réponse à une question de Sky News.

Il a également déclaré que l’Égypte “encore [hopes]« Le roi Charles participera aux négociations de cette année à Charm el-Cheikh. Le monarque, écologiste de longue date, plus tôt ce mois-ci, il s’est retiré des pourparlersapparemment après consultation avec la première ministre de l’époque, Liz Truss.

Image:

Le roi Charles a assisté à la COP26 à Glasgow lorsqu’il était le prince Charles



L’invitation est “toujours là, c’est une invitation ouverte”, a déclaré le diplomate.

“Il a été un très ardent défenseur de l’action climatique. Il a été un modèle pour … mettre non seulement son poids politique derrière la discussion sur le changement climatique, mais aussi qu’il a influencé et donné la bonne image de la façon dont la royauté peut faire pression pour l’agenda climatique.

“Nous espérons donc qu’il sera là, et nous espérons toujours qu’il pourra le faire et venir et venir à Charm el-Cheikh.”

Le diplomate a esquivé les questions sur la présence du président américain Joe Biden ou du président chinois Xi Jinping, mais a déclaré qu’il espérait qu’ils le feraient, car “leur coopération et leur rôle ont toujours été déterminants pour permettre des progrès sur le changement climatique”.

L’ambassadeur Nasr a déclaré que le Royaume-Uni était l’un des “pays leaders” dans l’engagement d’aide à l’étranger pour aider les pays en développement à répondre au changement climatique.

“Et nous espérons que ce rôle de leadership se poursuivra”, a-t-il déclaré, espérant de nouveaux fonds pour payer les mesures d’adaptation dans ces pays, qui pourraient être des projets tels que la relocalisation des communautés côtières ou des systèmes d’alerte précoce pour les risques naturels.

Les promesses de financement climatique sont “minimes” par rapport à COVID

Il a déclaré que les promesses de financement climatique sont “minimes” par rapport à ce qui a été mobilisé pour la pandémie de COVID-19 ou “d’autres causes”.

L’année dernière, le Royaume-Uni a promis 11,6 milliards de livres sterling de financement climatique sur une période de cinq ans. Les dépenses consacrées à la réponse à la pandémie sont estimées à au moins 310 milliards de livres sterling.

M. Nasr a déclaré que le défi réside moins dans la recherche de l’argent que dans la “volonté politique et l’engagement” à fournir l’argent promis.

Les organisations d’aide et plusieurs députés craignent que le budget de l’aide ne soit comprimé alors que le Royaume-Uni en détourne une partie pour financer le logement des réfugiés ukrainiens, au lieu d’allouer des fonds supplémentaires au programme de réinstallation.

La députée Sarah Champion, présidente d’un comité de députés qui examine les dépenses d’aide, a fait part la semaine dernière de ses inquiétudes quant au fait que le Royaume-Uni pourrait à nouveau réduire son budget d’aide à 0,3 % du RNB (revenu national brut) – après l’avoir déjà réduit de 0,7 % à 0,5 % la dernière fois. année – alors que le Premier ministre cherche à combler un trou de 40 milliards de livres sterling dans les finances du pays.

Image:

Alok Sharma, président de la COP26



Sharma perd son poste au cabinet

Pendant ce temps, le président sortant de la COP, le député Alok Sharma, a conservé son rôle de président de la COP mais a perdu son poste de ministre lors du remaniement, une rétrogradation de l’ancienneté juste avant la COP27.

Apparaissant devant un certain nombre de commissions parlementaires mardi, M. Sharma a déclaré que le gouvernement devrait “expliquer et démontrer” comment la nouvelle exploration pétrolière et gazière est conforme à ses engagements climatiques.

Les députés l’ont interrogé sur les nombreuses politiques controversées récentes, notamment la levée de l’interdiction de la fracturation hydraulique et la délivrance de 100 nouvelles licences pour le pétrole et le gaz offshore. Il a dit qu’il n’appuyait pas la fracturation hydraulique.

