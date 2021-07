L’Egypte exhorte l’ONU à soutenir l’appel à un accord contraignant sur le barrage éthiopien

Soulignant que l’Égypte est à 95% désertique et que 60% des Égyptiens dépendent de l’agriculture pour leur subsistance, Shukry a déclaré qu’il doit y avoir des règles juridiquement contraignantes régissant le remplissage du réservoir et garantissant « en tant qu’assurance que pendant la sécheresse, ou une sécheresse prolongée, L’Éthiopie remplirait le barrage de manière responsable, conformément aux directives et règles internationales qui régissent cette question. »