L’Égypte exécute un moine défroqué reconnu coupable du meurtre d’un abbé

Deux moines défroqués, identifiés comme Isaiah et et Faltaous, ont été reconnus coupables du meurtre d’Épiphane et condamnés à mort par un tribunal pénal en avril 2019. La Cour de cassation, la plus haute juridiction pénale du pays, a confirmé l’année dernière la condamnation à mort d’Isaïe et condamné Faltaous une condamnation à perpétuité.