L’Egypte et la Grèce signent des accords sur le sauvetage des migrants et l’agriculture

Les accords, signés au Caire, ont marqué la deuxième rencontre des ministres des Affaires étrangères des deux pays en moins de deux mois après que la Turquie, rivale commune, ait signé un accord maritime et gazier controversé avec l’une des deux administrations rivales de la Libye.

LE CAIRE — L’Egypte et la Grèce ont signé mardi deux accords bilatéraux, dont un pacte pour améliorer la coopération dans les missions de recherche et de sauvetage de migrants à travers la mer Méditerranée, ont annoncé des responsables.

Un communiqué du ministère grec des Affaires étrangères indique que les ministres égyptien et grec de la Défense ont d’abord signé l’accord sur les missions de sauvetage. Plus tard, les vice-ministres des Affaires étrangères ont signé un accord agricole autorisant jusqu’à 5 000 ouvriers agricoles saisonniers égyptiens à rester en Grèce jusqu’à neuf mois, selon le communiqué.

Des dizaines de milliers de migrants fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de pénétrer dans l’Union européenne, risquant souvent leur vie pour traverser la Méditerranée pour rejoindre la Grèce ou l’Italie.

L’Égypte et la Grèce ont cherché à renforcer leurs relations depuis que la Turquie a signé un accord maritime et gazier préliminaire avec le gouvernement libyen basé à Tripoli en octobre. L’accord comprend l’exploration conjointe des réserves d’hydrocarbures dans les eaux offshore libyennes, l’Égypte et la Grèce accusant Ankara de l’utiliser pour étendre son influence en Méditerranée.