L’Égypte dévoile l’ancienne tombe du “gardien du secret”, la momie dorée

L’Egypte a dévoilé jeudi une momie galonnée d’or et quatre tombes, dont celle d’un ancien “gardien du secret” du roi, découvertes dans la nécropole de Saqqarah au sud du Caire.

Le vaste site funéraire de l’ancienne capitale égyptienne Memphis, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite plus d’une douzaine de pyramides, de tombes d’animaux et d’anciens monastères chrétiens coptes.

L’archéologue Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, a annoncé la dernière découverte, datant des cinquième et sixième dynasties – entre le 25e et le 22e siècles avant JC – aux journalistes sur le site de fouilles.

La plus grande tombe, “décorée de scènes de la vie quotidienne”, appartenait à un prêtre, inspecteur et surveillant des nobles nommé Khnumdjedef, a précisé Hawass.

Il a été trouvé dans le complexe pyramidal d’Ounas, le dernier roi de la cinquième dynastie, qui régna il y a environ 4 300 ans.

Une autre tombe appartenait à Meri, qui, selon Hawass, était le «gardien du secret» désigné par le pharaon, un titre sacerdotal détenu par un haut fonctionnaire du palais conférant le pouvoir et l’autorité d’accomplir des rituels religieux spéciaux.

Une troisième tombe appartenait à un prêtre du complexe pyramidal du pharaon Pepi I, et la quatrième à un juge et écrivain nommé Fetek, a ajouté Hawass.

La tombe de Fetek comprenait une collection des “plus grandes statues” jamais trouvées dans la région, a déclaré à la presse Mostafa Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes.

Dans un puits de 15 mètres, l’expédition a également trouvé un grand sarcophage en calcaire qui était resté scellé “tout comme les anciens Égyptiens l’ont laissé il y a 4 300 ans”, a déclaré Hawass.

À l’intérieur se trouvait une momie recouverte de “feuilles d’or” qui appartenait à un homme nommé Hekashepes, selon Hawass, qui l’a décrite comme l’une des momies non royales les plus anciennes et les plus complètes jamais trouvées dans le pays.

L’Égypte a dévoilé de nombreuses découvertes archéologiques majeures ces dernières années.

Les critiques disent que la vague de fouilles a donné la priorité aux découvertes qui attirent l’attention des médias sur les recherches universitaires approfondies.

Mais les découvertes ont été un élément clé des tentatives de l’Égypte pour relancer son industrie touristique vitale après des années de troubles politiques, ainsi qu’après la pandémie de Covid.

Les plans du gouvernement – ​​dont le joyau est l’inauguration longtemps retardée du Grand Musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh – visent à attirer 30 millions de touristes par an d’ici 2028, contre 13 millions avant la pandémie.

Le pays de 104 millions d’habitants souffre d’une grave crise économique.

Selon les chiffres officiels, l’industrie égyptienne du tourisme représente 10 % du PIB et quelque deux millions d’emplois.

